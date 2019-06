Ondata di caldo africano in Europa | anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia

Previsioni Meteo - l’Ondata di caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...

Ondata di caldo e risorse idriche : “L’Italia può affrontare senza angosce l’estate torrida” : “E’ soddisfacente lo stato delle risorse idriche del Paese in apertura dell’annunciata estate torrida“: lo rende noto l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), precisando, però, che “l’analisi dei dati conferma il forte condizionamento della caratteristica “a macchia di leopardo”, assunta degli eventi meteo, come dimostrato anche dai recenti, violenti episodi ...

Arriva Ondata di caldo senza precedenti - gli esperti : «Più forte del 2003» : Sarà più intensa di quella del 2003, almeno potenzialmente. L’ondata di caldo africano che sta per Arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe non avere, purtroppo, nulla da invidiare a quella di 16 anni fa, che peraltro si distinse per la sua lunga durata. L’allarme è del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le ...

Ondata di caldo africano in Europa - un’anticipazione di ciò che ha in serbo la crisi climatica : “Entro il 2050 raddoppieranno” : Siamo entrati ufficialmente nell’estate da appena 4 giorni nell’emisfero settentrionale e il caldo in Europa non si è certo fatto attendere. Un’Ondata di caldo africano che potrebbe rivelarsi storica e potenzialmente letale sta per inglobare l’Europa centro-occidentale. In Italia, sarà colpito soprattutto il Nord, dove potrebbero cadere record di temperatura storici: basti pensare che si rischiano +40°C in Pianura Padana! Con la siccità e la ...

Ondata di caldo : allerta arancione oggi e domani a Firenze - giovedì codice rosso : Scattata a Firenze l’allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate. Per giovedì 27 giugno quello rosso: la temperatura massima percepita sarà di 38°C: lo comunica la protezione civile del Comune. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con ...

Previsioni Meteo : tutto confermato - storica Ondata di caldo in arrivo sull'Europa : Quella che fino a qualche giorno fa era una tendenza suscettibile di cambiamenti è ora diventata ormai una certezza che bisognerà affrontare con tutte le dovute precauzioni. L'Europa si appresta a...

Ondata di caldo record in Germania : introdotti limiti di velocità : La Germania fa i conti con le alte temperature, con picchi di +38°C (un ulteriore innalzamento è previsto nei prossimi giorni), e per tale motivo sono stati introdotti limiti di velocità in 2 autostrade del sud della Sassonia-Anhalt: si teme infatti il “blow–up“, ovvero la dilatazione delle placche di cemento per l’esposizione a temperature elevate e il rialzo dei bordi, oppure che il cemento si crepi. Per evitare rischi ...

Allerta per l’Ondata di caldo in Francia : polemiche per il rinvio degli esami : Il governo francese ha deciso di rinviare gli esami delle scuole medie a causa dell’ondata di caldo in arrivo, che viene presa molto sul serio, nel ricordo dei morti del 2003: il rinvio ai primi giorni di luglio è stato deciso dal ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ieri ha annunciato che le prove d’esame slitteranno a lunedì e martedì, “per garantire la sicurezza degli studenti“. L’annuncio ha ...

Meteo - Ondata di caldo record : più intensa di quella del 2003 : Meteo, ondata di caldo record: più intensa di quella del 2003 Il calore colpirà soprattutto il Nord e il Centro: tra giovedì e venerdì massime fino a 42 gradi in Piemonte, con Torino città più calda del Paese. La tendenza potrebbe invertirsi la prossima settimana con temperature in salita al Sud Parole chiave: ...

Ondata di caldo in arrivo : il bollettino del Ministero della Salute - giovedì bollino rosso in 6 città [ELENCO] : E’ ormai alle porte l’Ondata di caldo che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, che contrassegna già oggi e domani numerose città con bollino “arancione“, mentre per giovedì 27 è stato assegnato il bollino “rosso” a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. Di seguito l’elenco delle città ...

Ondata di caldo in arrivo : SOS nei campi - al via l’irrigazione di soccorso : “Con l’arrivo del grande caldo è emergenza, dalle città alle campagne, dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si teme si ripeta lo scenario del 2003 che è stato l’anno nero dell’agricoltura italiana con oltre 2 miliardi di danni alle ...

Previsioni Meteo - Ondata di caldo in Alto Adige : previsti +40°C - temperature elevate anche di notte : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai +40°C, l’ondata di caldo è destinata, stando alle Previsioni del Servizio Meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d’Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte. Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di ...

Ondata di caldo in Alto Adige : suggerimenti della Protezione civile : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai 40 gradi, l’Ondata di caldo è destinata, stando alle

Meteo - in arrivo Ondata di caldo più forte di quella del 2003. Temperature fino a 43° C : Temperature in aumento: ondata di caldo africano su Nord, settore centrale tirrenico e Sardegna. Tuttavia, le due giornate più calde, saranno quelle di Giovedì e Venerdì. Alessandria, Vercelli, Milano, Ferrara, Bologna e Trieste saranno le città più calde.