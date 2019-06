Olimpiadi | M5s ricorda quando Salvini era contrario e diceva | “Sono follia” I 5stelle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto lea Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stellecome a suo tempo anche Matteo, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortementealla candidatura della Capitale. “Gente che in tutta Italia aspetta una casa e un lavoro da anni. E Renzi pensa di fare le. Ricoveratelo“, è quanto scriveva il leader leghista in un post del dicembre 2014, oggi ripreso da molte persone sui social network. Il Blog delle Stelle se la prende con “giornali e giornalini” che scrivono “che ha vinto l’Italia ‘anti-grillina’”. Eno come “nel caso delle ...

lucianonobili : Virginia #Raggi col #M5S ha fatto la scelta criminale di far perdere a Roma due miliardi di euro e la grande occasi… - giannigipi : C'ho un cuore così grande che non scriverò niente sulla questione M5s/Olimpiadi. Nemmeno una battuta. Nulla. Però r… - ilpost : Il M5S Lombardia sembra aver cancellato i post celebrativi sull’assegnazione delle Olimpiadi invernali… -