Olimpiadi invernali 2026 | Luca Zaia punge | “ricordo gli insulti che ho preso Roma e

Olimpiadi invernali 2026 A MILANO-CORTINA/ Nord e Sala battono M5s - no-Tav e spread : Con 47 voti a 34, Milano e Cortina si sono aggiudicate le OLIMPIADI INVERNALI 2026. Vincono il Nord, Giorgetti, Sala; M5s grande sconfitto

Sci alpino - Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 : che Italia sarà? Goggia e Paris potrebbero esserci - aspettando le nuove leve : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la gioia è ancora grande. Ma adesso per tutti è ora di mettersi a lavorare per far sì che quella che andrà in scena tra sette anni sia un’Olimpiade indimenticabile per atleti, addetti ai lavori e appassionati. Torino 2006 lo fu solo in parte, il problema principale furono le difficoltà logistiche e di trasporti, e il brutto tempo, che imperversò ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora. All'Italia le Olimpiadi invernali 2026 - 25 giugno - : Ultime notizie di Oggi, lunedì 25 giugno 2019. Ultim'ora: All'Italia le Olimpiadi Invernali 2026, vince Milano-Cortina. UE: tempo All'Italia per i conti

Olimpiadi invernali MIlano-Cortina 2026 - il presidente Mattarella : “L’Italia è pronta ad accogliere i Giochi - come simbolo di fratellanza” : Si dia inizio alle danze. L’Italia può festeggiare. Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno nel nostro Paese, Milano e Cortina d’Ampezzo hanno ottenuto l’organizzazione dei Giochi. Tutto il Paese può esultare, la candidatura congiunta ha avuto successo, nonostante le iniziali difficoltà, ed ha prevalso nei confronti di Stoccolma: i membri del CIO, chiamati a esprimere la propria preferenza allo Swiss Tech Convention ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 : Livigno ospiterà il Villaggio Olimpico in una location da fiaba [FOTO] : “Abbiamo una grande opportunita’, un’occasione incredibile. E questa grande opportunita’ l’avranno, in particolare, i tanti giovanissimi presenti oggi in questa piazza affolatissima che, nel 2026, avranno vent’anni. Ma ora faremo festa per tutta la notte“. Lo ha detto l’assessore regionale ai Piccoli Comuni e alla Montagna, il valtellinese Massimo Sertori, esultando all’annuncio da Losanna ...

Olimpiadi invernali 2026 – Il ministro svedese al veleno : “congratulazioni - ma vi abbiamo estromesso dai Mondiali” : Milano-Cortina riceve l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026: il messaggio di auguri del ministro svedese nasconde una punta di veleno Giornata di grande festa per lo sport italiano: quest’oggi, dopo una lunga attesa, Milano-Cortina ha ricevuto l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Tanti i messaggi di gioia e congratulazioni, fra i quali ne spicca uno davvero particolare, quello dei ‘rivali’ ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - 3 Regioni e 12 sedi : dove si gareggerà : Una distribuzione degli eventi tra Lombardia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con gare che si svolgeranno in 12 diverse sedi, 7 delle quali già esistenti, due temporanee e due che saranno in larga parte oggetto di ristrutturazioni. Prevista solo una costruzione ex novo. Questo prevede il dossier di Milano-Cortina al quale sono state assegnate le Olimpiadi invernali del 2026. Un progetto che coinvolge diverse città dal Duomo ...

Olimpiadi invernali 2026 – Milan e Inter in coro : “giornata storica! Milano-Cortina specchio dei valori dello sport italiano” : Tramite i propri siti ufficiali, Milan e Inter hanno celebrato l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina: una giornata storica per lo sport italiano Le Olimpiadi Invernali ritornano in Italia! Con grande gioia, nel pomeriggio di oggi, Milano-Cortina ha ricevuto l’onore di ospitare la kermesse olimpica del 2026, battendo la concorrenza di Stoccolma-Are. Fra i tanti messaggi di gioia trasmessi fra social e ...

Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina/ Malagò esulta : 'Ha vinto Italia intera' : Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina: la decisione del Cio a Losanna premia la candidatura Italiana, le parole di Malagò, Sala e Zaia.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Sono molto emozionato - un grande risultato per tutta l’Italia” : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, la candidatura italiana ha avuto la meglio sulla proposta svedese di Stoccolma e così i Giochi torneranno nel nostro Paese per la quarta volta (tre edizioni del ghiaccio e della neve, una estiva). Festa grande per Giovanni Malagò, il Presidente del Coni ha sempre creduto nelle potenzialità di questo progetto e oggi può esultare al termine della votazione di Losanna. Il numero 1 ...

Le Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina : l'Italia ha vinto sulla Svezia : Il Cio ha preferito l'Italia alla Svezia. Con 47 voti favorevoli contro i 34, si è deciso che le Olimpiadi Invernali 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina. Giochi Invernali: vince Milano-Cortina Ha vinto al primo scrutinio Milano-Cortina, ottenendo l'assegnazione dei Giochi Olimpici e i festeggiamenti non si sono fatti attendere. Dal campanile di Cortina una bandiera italiana lunga 30 metri è stata srotolata mentre la piazza gremita di gente ha ...

Olimpiadi invernali 2026 - Giorgetti svela : “organizzazione di Milano-Cortina? Abbiamo in mente un top manager” : Il sottosegretario allo Sport ha parlato di quella che sarà adesso l’organizzazione dell’Olimpiade invernale 2026, rivelando di avere in mente un top manager Una grande mano per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina l’ha data anche il Governo, in primis nella persona del Sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti. LaPresse/Fabio Ferrari Un lavoro certosino e capillare, che ha permesso ...

Le Olimpiadi si svolgeranno in Italia per la quarta volta (3 le edizioni invernali). I precedenti : L’Italia ospiterà le Olimpiadi per la quarta volta nella sua storia. Milano-Cortina sarà la terza edizione invernale, mentre l’unica estiva rimane quella di Roma 1960. Se già negli anni ’30 si discuteva di una edizione dei Giochi Olimpici estivi a Roma, il Bel Paese avrebbe dovuto ospitare le sue prime Olimpiadi Invernali nel 1944 a Cortina d’Ampezzo, manifestazione che fu però cancellata a causa della Seconda Guerra ...

Olimpiadi invernali 2026 - l’entusiasmo del presidente Malagò : “è la vittoria di un’intera nazione” : Il numero uno del CONI ha parlato dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina Orgoglio e soddisfazione, sono questi i sentimenti che prova Giovanni Malagò dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. Un successo per l’Italia intera, una vittoria creata e costruita grazie ad un lavoro di squadre, che il presidente del CONI ha sempre difeso a spada tratta. LaPresse/Fabio ...