Olimpiadi | il triste | malinconico risveglio di Torino

(Di martedì 25 giugno 2019) Leinvernali 2026 vanno, dunque, a Milano-Cortina. Un successo “collettivo” (da parte delle nostre istituzioni) e un successo personale di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Svezia battuta: ed è stata la nostra rivincita rispetto all’amarezza per il calcio (azzurri senza mondiali). Ora si tratta di lavorare bene, seriamente, conti alla mano, per arrivare nel migliore dei modi al Grande Appuntamento. I giorni e le notti di2006 resteranno, comunque, indimenticabili. Manon riesce a consolarsi con il passato e questa mattina si è svegliata con un senso profondo di amarezza, con la sensazione, così cara al suo Guido Gozzano, delle “cose che potevano essere e non sono state”.Non è bastata la festa del suo santo patrono, San Giovanni, a stemperare quel senso di malinconia più che di rabbia ...

