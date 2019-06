Olimpiadi 2026 | M5S attacca Salvini | ' Era contrario' e Sala pretende correttezza

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) I XXV Giochi olimpici invernalisaranno ospitati dall'Italia. Milano e Cortina d'Ampezzo sono riuscite a sconfiggere le rivali Stoccolma e Aare ed hanno ottenuto l'agognata assegnazione delle. Una vittoria non solo per Lombardia e Veneto, ma per tutto il Paese. E mentre il sindaco Giuseppe, accolto in consiglio comunale con una standing ovation, ha detto di volersi mettere subito al lavoro, tra M5S e Matteo, è ancora scontro. I pentastellati, infatti, hanno ricordato al ministro dell'Interno che, solo qualche anno fa, aveva definito "follia" i Giochi nella Capitale.: 'Subito al lavoro, no ad amici degli amici' Lepossono rappresentare una grande opportunità per l'Italia. E il sindaco di Milano Beppeè pronto a coglierla. Ritornato da Losanna da vincitore, il primo cittadino dem ha spiegato che i Giochi olimpici invernali dovranno ...

Eurosport_IT : And the winner is....MILANO-CORTINA! Il momento in cui il presidente del CIO Thomas Bach svela l'assegnazione dell… - zaiapresidente : ?????? ABBIAMO VINTOOOO! Un sogno diventato realtà! Le Olimpiadi invernali 2026 saranno a Milano e Cortina!!! ??????… - TgLa7 : ++++ Olimpiadi invernali 2026: a Losanna giochi assegnati a #MilanoCortina +++ -