Olimpiadi 2026 | il post poi rimosso dei grillini lombardi che esultano per Milano

Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro : Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro C’è euforia in Italia per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali: sul logo campeggerà Milano Cortina 2026 e i vertici dello sport, così come quelli del governo hanno già dimostrato la propria soddisfazione. Ma all’indomani dell’ufficializzazione sembra già tempo di parlare di costi, bilanci e posti di lavoro. Per farlo non resta che fare affidamento allo Studio ...

I luoghi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 : Milano e Cortina d’Ampezzo, come annunciato nella sera del 24 giugno dal Comitato olimpico internazionale (Cio), ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. I giochi si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ma dove precisamente? Le gare, stando al dossier presentato al Cio, saranno divise fra le tre regioni, mentre la cerimonia di apertura e quella di chiusura si terranno rispettivamente allo stadio Meazza di Milano e ...

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina - il governo esulta. Viva l’Italia dell’ipocrisia : Viva l’Italia. Viva l’Italia che dimentica, che non ricorda, che ancora ascolta i politicanti rincorrere le proprie bugie. Viva l’incoerenza, Viva l’ignoranza al potere, Viva l’incompetenza. Viva i 5Stelle e la Lega. Viva le Olimpiadi. Ieri la scelta definitiva delle città che ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. Ha vinto il binomio Milano-Cortina. Grande risultato. Hanno subito esultato Matteo Salvini e i 5Stelle, con grande enfasi e auto ...

Piste innevate e paesaggi mozzafiato : Livigno - il ‘Piccolo Tibet’ che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026 [GALLERY] : Location mozzafiato e paesaggi da cartolina, Livigno si prepara ad accogliere le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha reso felice tutta l’Italia ma, in maniera particolare, la città di Livigno. Famosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi, al confine con la Svizzera, Livigno ospiterà le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio ...

Olimpiadi invernali 2026 - Appendino : “Nessun rimpianto - ho lottato come un leone per candidare Torino” : “Non ho nessun rimpianto per la scelta fatto”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, dopo l’annuncio di ieri dei Giochi 2026 a Milano e a Cortina. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Abbiamo lottato per le Atp Finale, che finiscono nel 2025 e le Olimpiadi iniziano nel 2026. Torino deve guardare avanti. Da una parte c’era un ...

Olimpiadi 2026 : da San Siro al PalaItalia - come cambierà Milano per ospitare i Giochi [GALLERY] : Le Olimpiadi 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina e il Codacons ha già preparato la lista degli interventi che verrà presentata all’amministrazione comunale per rendere Milano “in grado di competere con le città d’Europa più all’avanguardia“. Innanzitutto serve un decisivo miglioramento dei mezzi pubblici in città, che includa l’ampliamento delle linee, nuovi mezzi in circolazione, sia in superficie sia sotterranei, orari ...

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessuno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Olimpiadi Milano Cortina 2026. "No agli amici degli amici" - l'avvertimento di Sala : “Mi interessa che la politica continui in questo patto, perché adesso comincia una parte altrettanto difficile. Vuol dire mettersi d’accordo sulla governance. Dico solo che non tollererò che vengano chiamati a gestire una cosa così gli amici degli amici. Devono essere chiamati i più bravi”. È l’avvertimento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance dei Giochi invernali 2026 ...

Olimpiadi 2026 - gli errori di Torino che dobbiamo evitare per Milano-Cortina : Le Olimpiadi invernali del 2026 si terranno in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha infatti scelto il progetto italiano di Milano-Cortina, preferendolo a quello svedese di Stoccolma-Are. Nel capoluogo lombardo sono stati montati dei maxischermi per seguire in diretta il verdetto e al momento della vittoria si sono sollevate urla, sono stati stappati spumanti e ci si è lasciati andare in abbracci ...

Olimpiadi invernali 2026 - Renzi ne ha per tutti : “Salvini non ha idee - va a convenienza. E sul M5S…” : L’ex premier ha attaccato duramente Salvini e il Movimento 5 Stelle, salvo poi applaudire l’operato di Giovanni Malagò Ieri è stato il momento della soddisfazione e del trionfo, oggi quello delle polemiche e delle frecciatine, per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. La politica sa bene come utilizzare a proprio vantaggio l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026, sfruttando ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Un’eredità per i nostri figli. Mi ricandiderò al CONI” : Ieri ha vinto Milano-Cortina: le Olimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno in Italia! Il principale autore di questo successo è senza ombra di dubbio il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato: “Aspettavo a dirlo. Ovviamente si fosse perso sarebbe cambiato tutto, non avrebbe avuto senso parlare prima. Mi ricandiderò anche nel prossimo quadriennio“. Questo il segreto del numero ...

Olimpiadi 2026 - i luoghi di Milano che ospiteranno i Giochi. FOTO : Olimpiadi 2026, i luoghi di Milano che ospiteranno i Giochi. FOTO Il capoluogo lombardo si prepara, insieme a Cortina, ad accogliere atleti e tifosi per i Giochi invernali. Dal villaggio olimpico alla medal plaza: ecco quali sono e come cambieranno gli spazi della città dedicati all’evento Parole chiave: ...

Marco Travaglio sputa sulle Olimpiadi 2026 : la prima pagina "controcorrente" del Fatto quotidiano : Ci ha messo un'ora e mezza, Luigi Di Maio, a commentare la vittoria della candidatura di Milano e Cortina, che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026. Qualche minuto in meno Virginia Raggi, sfidando il ridicolo visto che la sindaca di Roma che si è congratulata con i colleghi ha rifiutato lei p

Olimpiadi invernali 2026 - Luca Zaia punge : “ricordo gli insulti che ho preso. Roma e Torino? Ne hanno da mangiare…” : Il Governatore del Veneto ha esultato per l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali del 2026, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa Una vittoria esaltante, un successo voluto e costruito mattoncino dopo mattoncino per riportare le Olimpiadi in Italia. Il sogno adesso è realtà, i Giochi invernali del 2026 saranno ospitati da Milano-Cortina, un trionfo per Gianni Malagò e tutta la delegazione ...