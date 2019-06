Olimpiadi 2026 | figuraccia M5s | Nostra vittoria Prima esultano | poi

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Olimpiadi Invernali 2026 - i punti cardine che faranno di Milano-Cortina un successo : ecosostenibilità - ‘costo zero’ e legalità : L’Italia inizia il suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali 2026: Milano-Cortina sarà un successo virtuoso fatto di ecosostenibilità, guadagni economici superiori alle spese e soprattutto legalità Nel pomeriggio di ieri, da Losanna è arrivata la tanto attesa notizia: Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026! Un trionfo straordinario quello del progetto italiano, capace di battere la candidatura svedese composta da Stoccolma e ...

Olimpiadi 2026 - Matteo Renzi : “Siamo tutti contenti - ma impressiona entusiasmo di M5s e Salvini” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, esulta per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, ma non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle e al leader della Lega, Matteo Salvini: "Tuttavia, lasciando da parte il cambio di posizione di Salvini e dei 5 Stelle, oggi è il momento di essere felici", conclude Renzi.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Flavio Roda : “Occasione per un rilancio vero degli sport invernali e dell’intero Paese” : Al sito federale della FISI ha parlato il presidente Flavio Roda, circa la vittoria della candidatura italiana per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026: il numero uno degli sport invernali italiani ha parlato a lungo, definendo l’assegnazione un’occasione unica per tutto il Paese. Di seguito un estratto del suo intervento. “La gran giornata dell’Italia a Losanna ha scosso positivamente ...

Olimpiadi 2026 - il post (poi rimosso) dei grillini lombardi che esultano per Milano Appendino : «Non mi pento» : Il post, che esaltava l’assegnazione come una vittoria del governo, è stato poi rimosso. Ma anche Salvini nel 2014 attaccava Renzi per la candidatura olimpica (ma si trattava di Roma 2024)

Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro : Quanto costano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e posti di lavoro C’è euforia in Italia per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali: sul logo campeggerà Milano Cortina 2026 e i vertici dello sport, così come quelli del governo hanno già dimostrato la propria soddisfazione. Ma all’indomani dell’ufficializzazione sembra già tempo di parlare di costi, bilanci e posti di lavoro. Per farlo non resta che fare affidamento allo Studio ...

I luoghi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 : Milano e Cortina d’Ampezzo, come annunciato nella sera del 24 giugno dal Comitato olimpico internazionale (Cio), ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. I giochi si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ma dove precisamente? Le gare, stando al dossier presentato al Cio, saranno divise fra le tre regioni, mentre la cerimonia di apertura e quella di chiusura si terranno rispettivamente allo stadio Meazza di Milano e ...

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina - il governo esulta. Viva l’Italia dell’ipocrisia : Viva l’Italia. Viva l’Italia che dimentica, che non ricorda, che ancora ascolta i politicanti rincorrere le proprie bugie. Viva l’incoerenza, Viva l’ignoranza al potere, Viva l’incompetenza. Viva i 5Stelle e la Lega. Viva le Olimpiadi. Ieri la scelta definitiva delle città che ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. Ha vinto il binomio Milano-Cortina. Grande risultato. Hanno subito esultato Matteo Salvini e i 5Stelle, con grande enfasi e auto ...

Piste innevate e paesaggi mozzafiato : Livigno - il ‘Piccolo Tibet’ che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026 [GALLERY] : Location mozzafiato e paesaggi da cartolina, Livigno si prepara ad accogliere le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha reso felice tutta l’Italia ma, in maniera particolare, la città di Livigno. Famosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi, al confine con la Svizzera, Livigno ospiterà le gare di snowboard e freestyle, nonché il Villaggio ...

Olimpiadi invernali 2026 - Appendino : “Nessun rimpianto - ho lottato come un leone per candidare Torino” : “Non ho nessun rimpianto per la scelta fatto”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, dopo l’annuncio di ieri dei Giochi 2026 a Milano e a Cortina. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Abbiamo lottato per le Atp Finale, che finiscono nel 2025 e le Olimpiadi iniziano nel 2026. Torino deve guardare avanti. Da una parte c’era un ...

Olimpiadi 2026 : da San Siro al PalaItalia - come cambierà Milano per ospitare i Giochi [GALLERY] : Le Olimpiadi 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina e il Codacons ha già preparato la lista degli interventi che verrà presentata all’amministrazione comunale per rendere Milano “in grado di competere con le città d’Europa più all’avanguardia“. Innanzitutto serve un decisivo miglioramento dei mezzi pubblici in città, che includa l’ampliamento delle linee, nuovi mezzi in circolazione, sia in superficie sia sotterranei, orari ...

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessuno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Olimpiadi Milano Cortina 2026. "No agli amici degli amici" - l'avvertimento di Sala : “Mi interessa che la politica continui in questo patto, perché adesso comincia una parte altrettanto difficile. Vuol dire mettersi d’accordo sulla governance. Dico solo che non tollererò che vengano chiamati a gestire una cosa così gli amici degli amici. Devono essere chiamati i più bravi”. È l’avvertimento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance dei Giochi invernali 2026 ...