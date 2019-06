Olimpiadi 2026 | da San Siro al PalaItalia | come cambierà Milano per ospitare i Giochi

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Lesi svolgeranno a-Cortina e il Codacons ha già preparato la lista degli interventi che verrà presentata all’amministrazione comunale per rendere“in grado di competere con le città d’Europa più all’avanguardia“. Innanzitutto serve un decisivo miglioramento dei mezzi pubblici in città, che includa l’ampliamento delle linee, nuovi mezzi in circolazione, sia in superficie sia sotterranei, orari e incremento delle corse. Poi è necessario incrementare le piste ciclabili in città e mettere in sicurezza quelle esistenti, intervenire per effettuare manutenzione sulle strade milanesi, rendere il centro interamente zona pedonale, escludendo qualsiasi mezzo a motore, estendere il limite di velocità in città a 30Km/h per evitare incidenti stradali e diminuire l’inquinamento atmosferico. L’Italia tornerà così ad organizzare un’edizione ...

Eurosport_IT : And the winner is....MILANO-CORTINA! Il momento in cui il presidente del CIO Thomas Bach svela l'assegnazione dell… - zaiapresidente : ?????? ABBIAMO VINTOOOO! Un sogno diventato realtà! Le Olimpiadi invernali 2026 saranno a Milano e Cortina!!! ??????… - TgLa7 : ++++ Olimpiadi invernali 2026: a Losanna giochi assegnati a #MilanoCortina +++ -