Nozze in vista per Luca Argentero e Cristina Marino

Pamela Prati : poco più di 3 mila euro dalla Rai per l'intervista a Domenica In sulle Nozze : Da quando si è alzato il polverone su Pamela Prati e sul matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone, in tanti si sono chiesti quanto abbia incassato la donna per parlare della sua contestata storia d'amore in Tv. La Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che la showgirl ha percepito poco più di 3 mila euro per l'unica intervista che ha rilasciato ad un programma della loro azienda prima che Dagospia facesse partire le indagini ...