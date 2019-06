«No allo sbarco della Sea Watch in Italia» Strasburgo respinge il ricorso d’urgenza

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...

Sea Watch : "Disumano" il no allo sbarco : 17.30 "Sono trascorsi 8 giorni dal soccorso, la Sea Watch si trova ancora in acque internazionali dove il nuovo decreto legge impedisce l'ingresso nelle acque italiane e al comandante di esercitare il diritto sacrosanto di entrare in un porto per uno stato di necessità determinato da una situazione di emergenza sanitaria a bordo". Lo afferma la ong tedesca, che sollecita un approdo per i 48 migranti salvati nel Mediterraneo e tuttora in ...

IMDb Freedive diventa IMDb TV e si prepara allo sbarco in Europa : IMDb Freedive, il servizio di streaming gratuito di Amazon, cambia nome diventando IMDb TV e si prepara a sbarcare in Europa. L'articolo IMDb Freedive diventa IMDb TV e si prepara allo sbarco in Europa proviene da TuttoAndroid.

Migranti - sbarco a Pozzallo : presi due scafisti/ I racconti 'eravamo certi di morire' : Pozzallo, sbarco di 62 Migranti avvenuto nella giornata di ieri: le autorità hanno individuato i due presunti scafisti di 16 e 21 anni

Sbarco di migranti a Pozzallo - presi i due scafisti : Mauro Indelicato Niente cibo ai migranti e trattamento da veri carcerieri: colpisce la giovane età dei due scafisti arrestati dai poliziotti a Ragusa, uno di loro è anche minorenne Niente mangiare durante le 60 ore di viaggio, solo un po’ di pane e formaggio prima della partenza da una spiaggia della cittadina libica di Garabulli: sono questi i racconti emersi dai migranti sbarcati venerdì a Pozzallo, dopo essere stati soccorsi dal ...

Decreto sicurezza-bis - dall'ultima bozza spariscono le multe legate "allo sbarco dei migranti" : Dopo le osservazioni del Quirinale, il Viminale modifica il testo: sanzioni per le navi che non osservano i divieti. Salvini: "Ora lo si approvi domani"

Ora abbiamo anche gli Oreo per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : A quanto pare la superficie degli Oreo si è ufficialmente trasformata nello spazio bianco, pardon, nero più ambito per commemorazioni di anniversari, advertising, operazioni di co-marketing, annunci di lavoro, affissioni elettorali e via dicendo. Dopo la serie dedicata all’ultima stagione di Game of Thrones, con tanto di sigilli delle varie casate impressi sul biscotto, ecco allora arrivare quella dedicata allo sbarco sulla Luna. Perché ...

Non è l'Arena - Matteo Salvini assiste in diretta allo sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3 : Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e leader della Lega, ha assistito in diretta, durante la puntata di questa sera di Non è l'Arena, allo sbarco dei migranti della nave Sea Watch 3.E siccome stiamo parlando di un politico che ha ottenuto la quasi totalità dei consensi grazie alle proprie ferme posizioni riguardanti l'immigrazione clandestina, cavalcando un certo malcontento italico, quello a cui abbiamo assistito stasera è, a ...

SEA WATCH FERMA A LAMPEDUSA/ Salvini dice no allo sbarco - si cerca una soluzione : La Sea WATCH 3 è FERMA a poche miglia di distanza da LAMPEDUSA in attesa di direttive: Salvini dice no allo sbarco, soluzione cercasi

Sea Watch : «Via libera allo sbarco delle famiglie migranti a Lampedusa» : Lo ha reso noto l’organizzazione umanitaria: il trasbordo affidato alla Guardia Costiera italiana, per ora autorizzate a scendere 18 persone su 65

Migranti - ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'attacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo degli eSports : Ferrari Netflix – La Ferrari è in trattativa con la piattaforma di streaming Netflix per il suo coinvolgimento in un secondo documentario sul campionato di Formula 1. Inoltre, la casa automobilistica italiana, starebbe preparando il proprio debutto nel mondo degli eSports. Come riporta “SportsProMedia”, il team principle Mattia Binotto ha confermato che la Scuderia italiana […] L'articolo La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel ...