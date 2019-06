Nibali si allena per il Tour de France a Livigno e ammira le Alpi | “scenari bellissimi”

Dorothea Wierer : “Adoro il ciclismo ed è il mio allenamento preferito. Al Giro faccio il tifo per Nibali” : La 17esima tappa del Giro d’Italia arriva ad Anterselva, in uno degli scenari più belli di tutte le Dolomiti. Nella località altoatesina, tuttavia, è il biathlon a farla da padrone con la sua cittadina numero uno, Dorothea Wierer, ad esserne una notevole testimonianza. La fuoriclasse azzurra, tuttavia, ha un rapporto speciale con il ciclismo, come ha raccontato in un’intervista a Tuttosport. “Uso sia la bici da corsa, sia la ...