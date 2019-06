' Ndrangheta in Emilia Arrestato Giuseppe Caruso | FdI | | Meloni | ' Sconcertati'

‘Ndrangheta Emilia - così parlava Caruso con il fratello Albino : “Dobbiamo succhiare dall’azienda…”. Le intercettazioni : “Io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico… Salvatò, non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna e succhiare o no?”. così si esprimeva Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza, intercettato nel 2015 dagli investigatori coordinati dalla Dda di Bologna mentre parlava con il fratello Albino, anche lui arrestato. Secondo il Gip Alberto Ziroldi, che ha per lui disposto la ...

'Ndrangheta IN EMILIA/ Arrestato Giuseppe Caruso - FdI - "Io ho mille amicizie…" : 'NDRANGHETA in EMILIA Romagna, 16 persone arrestate fra cui Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza

‘Ndrangheta Emilia - procuratore di Bologna : “Politico di FdI coinvolto a pieno titolo nell’associazione criminale” : Conferenza stampa nella questura di Bologna sull’operazione della polizia denominata ‘Grimilde’ per la quale sono scattati sedici arresti tra cui il boss Francesco Grande Aracri e i figli Salvatore e Paolo. C’è anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, tra i destinatari delle misure contro presunti appartenenti alle famiglie di ‘ndrangheta legate ai Grande Aracri. Caruso, secondo gli ...

‘Ndrangheta Emilia - procuratore di Bologna : “Caruso coinvolto a pieno titolo nell’associazione criminale” : Conferenza stampa nella questura di Bologna sull’operazione della polizia denominata ‘Grimilde’ per la quale sono scattati sedici arresti tra cui il boss Francesco Grande Aracri e i figli Salvatore e Paolo. C’è anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, tra i destinatari delle misure contro presunti appartenenti alle famiglie di ‘ndrangheta legate ai Grande Aracri. Caruso, secondo gli ...

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia : arrestato Giuseppe Caruso presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari anche il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo. Salvini: "Avanti tutta contro i clan"

'Ndrangheta in Emilia Romagna : 16 arresti/ Salvini : 'Nessuna tregua per i boss' : Blitz contro la 'Ndrangheta in Emilia: operazione 'Grimilde', 16 arresti tra cui quello di Giuseppe Caruso, Fratelli d'Italia, a Piacenza.

'Ndrangheta : 16 arresti in Emilia - in manette anche presidente del consiglio comunale : Duro colpo alla 'Ndrangheta in Emilia Romagna: nelle scorse ore la Polizia di Stato ha eseguito 16 arresti. I provvedimenti hanno raggiunto esponenti ed affiliati della cosca calabrese Grande Aracri di Cutro ed in manette è finito anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso. Le infiltrazioni mafiose, in Emilia, sarebbero iniziate a Brescello, il paese della bassa reggiana reso celebre dalla penna di Giovanni ...

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia - coinvolto anche amministratore locale : Colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna, dove la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di un clan famiglia mafiosa Aracri

Emilia Romagna - blitz e arresti contro la 'Ndrangheta : anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza : blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, con arresti nei confronti di un clan storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi dell'operazione "Grimilde" spiccano Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grand

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Blitz anti 'Ndrangheta in Emilia - 25 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Numerosi arresti e perquisizioni contro la 'ndrangheta sono in corso dall'alba di oggi in Emilia Romagna, 25 giugno 2019,

‘Ndrangheta in Emilia - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : Le mani della 'ndrangheta sul Consiglio comunale di Piacenza? Il presidente dell’assise cittadina Giuseppe Caruso è stato arrestato nella notte nell’ambito di una mega operazione della polizia contro le presunte infiltrazioni mafiose collegate al potente clan crotonese, originario di Cutro, Grande Aracri. Il presidente del Consiglio comunale di Piacenza secondo gli inquirenti farebbe parte di una organizzazione che operava tra le province di ...

Ndrangheta in?Emilia : 16 arresti - presi anche il boss Aracri e i figli : Nuovo colpo alla 'Ndrangheta in Emilia Romagna: stamane la Polizia ha eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella...

'Ndrangheta in Emilia - blitz polizia contro cosca Grande Aracri : blitz della polizia di Stato di Bologna nei confronti del sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia, storicamente legato alla nota famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Arresti e perquisizioni in tutta Italia. Impegnati circa 300 agenti. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, danneggiamento e ...

Blitz contro la 'Ndrangheta in Emilia Romagna - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : In manette anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso oltre ai boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri