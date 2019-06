' Ndrangheta in Emilia | arrestato anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza

‘Ndrangheta in Emilia : 16 arresti - tra cui boss Grandi Aracri. In manette presidente del Consiglio Comunale di Piacenza : Sedici arresti della polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Emilia. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in manette, tra gli altri, il boss Francesco Grande Aracri, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Già condannato per associazione mafiosa, il capo clan viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, cittadina nota per essere stata la prima in Emilia Romagna sciolta, a ...

‘Ndrangheta - maxi blitz della Polizia in Emilia : arrestato il presidente del Consiglio Comunale : Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente a un gruppo mafioso. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano dell’organizzazione ‘ndranghetista Emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai ...

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia - arrestato il presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari il politico Giuseppe Caruso (Fratelli d'Italia), il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo.

Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘Ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

'Ndrangheta : maxi operazione in Emilia - arresti e perquisizioni : La Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con quella di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, sta eseguendo una vasta operazione nei confronti del sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia, storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Nell'ambito dell'operazione, denominata Grimilde, sono impegnati circa 300 tra donne e uomini della Polizia di Stato ...

Maxi operazione contro ‘Ndrangheta in Emilia : arresti e perquisizioni : Maxi operazione contro ‘ndrangheta in Emilia: arresti e perquisizioni Disposte misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche legate ai Grande Aracri di Cutro. controlli in tutta Italia su persone che risultano collegate ai clan Parole chiave: ...

Operazione contro la 'Ndrangheta in Emilia : nuovi arresti : Le indagini della Dda sono state condotte dalla Squadra mobile di Bologna in collaborazione con quelle di Parma, Reggio Emilia e Piacenza. arresti e perquisizioni contro il clan Grande Aracri di Cutro

Aemilia - arrestato latitante condannato nel maxiprocesso alla ‘Ndrangheta : Bilbil Elezaj, uno degli imputati di Aemilia, il maxiprocesso alla ‘ndrangheta emiliana, era scomparso due giorni prima della sentenza della Cassazione del 24 ottobre scorso, che aveva confermato la sua condanna a 5 anni di reclusione. È stato arrestato lunedì mattina dai Carabinieri di Piacenza, che, in collaborazione con l’Interpol e la polizia albanese, sono riusciti a rintracciarlo seguendo gli spostamenti della moglie. ...

‘Ndrangheta - ergastolo per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri : la sua influenza arrivata fino all’Emilia-Romagna : Carcere a vita. La Cassazione mette il sigillo al processo “Kyterion”, inchiesta parallela dell’operazione “Aemilia” che ha svelato gli interessi della cosche crotonesi in Emilia-Romagna. È stata confermata, infatti, la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Da ieri sera, quindi, nella scheda personale del detenuto Nicolino Grande Aracri c’è scritto “fine pena mai”. Gli ermellini hanno condannato all’ergastolo il boss di Cutro accusato ...

'Ndrangheta in Emilia dal '70/ Giornalista minacciato 'se scrivi di Cutro sei morto' : 'Ndrangheta al Nord ed in Emilia Romagna dal 1970. La prova in un pizzino di minacce indirizzato ad un Giornalista, il suo racconto.

‘Ndrangheta - in Emilia c’è dal 1970. E minacciava i giornalisti : “Smettila di scrivere dei cutresi o sei un uomo morto” : Una foto, un pizzino contenente un messaggio che non lascia dubbi. C’è un giornalista “ficcanaso”, che si firma Mino Minelli, al quale viene detto: “Se continui a scrivere tutte quelle fandonie sui cutresi sarai un uomo morto. Lascia Reggio entro giovedì o ti troveranno sforacchiato con questa (una pistola)”. Firmato: “La mafia di Cutro. Crepa vigliacco”. Non è una storia di oggi perchè quel pizzino risale al novembre 1970 e porta ancora più ...

‘Ndrangheta - il pentito di Aemilia : “La cosca usò fondi umanitari con l’aiuto di un faccendiere e senatrice centrodestra” : “La ‘ndrangheta a Reggio Emilia si infiltrò anche nei progetti umanitari rivolti a Paesi esteri in via di sviluppo”. L’accusa è del pentito Antonio Valerio che, rispondendo agli avvocati difensori nel controinterrogatorio del processo per gli omicidi del 1992 a Reggio Emilia, ha parlato di “un sistema” che si appoggiava ad un garante venezuelano capace di accedere ai finanziamenti e ad un fiduciario milanese ...

Aemilia - così da prefetta ho combattuto la banalità del male della ‘Ndrangheta al Nord : tra convenienze e sottovalutazioni : Pubblichiamo la prefazione della prefetta Antonella De Miro al libro Le centro storie di Aemilia di Paolo Bonacini. Il saggio, edito da Editrice Socialmente, racconta il più grande processo italiano alla ‘ndrangheta in Nord Italia. Il giornalista Bonacini ha seguito tutte le 195 udienze del maxi procedimento alla cosca Grande Aracri per la Cgil di Reggio Emilia, curando il blog “L’Emilia oltre Aemilia”. Già direttore di ...