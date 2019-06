‘Ndrangheta Emilia | così parlava Caruso con il fratello Albino | “Dobbiamo succhiare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) “Io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico… Salvatò, non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna eo no?”.si esprimeva Giuseppe, presidente del consiglio comunale di Piacenza, intercettato nel 2015 dagli investigatori coordinati dalla Dda di Bologna mentrecon il, anche lui arrestato. Secondo il Gip Alberto Ziroldi, che ha per lui disposto la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa,con quelle parole stava “illustrando in modo assolutamente genuino quale fosse il reale intento e scopo dell’organizzazione criminale nell’aiutare la società Riso Roncaia Spa”. In un altro passaggio dell’ordinanza, il giudice sottolinea come i fratelliabbiano fornito “in più occasioni la confessione stragiudiziale della loro appartenenza al ...

