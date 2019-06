NBA Awards – La vera star è Shaquille O’Neal | ballo scatenato e pezzo trap sulle note dei

NBA Awards 2019 : Giannis Antetokounmpo MVP della regular season - Luka Doncic Rookie of the Year : Sono stati assegnati nella notte gli NBA Awards per la stagione 2018-2019, ultimo pezzo dell’annata appena trascorsa con il titolo vinto dai Toronto Raptors, per quella che si è rivelata la prima volta assoluta per una franchigia non americana. Il titolo di MVP della regular season se lo aggiudica Giannis Antetokounmpo: autore di una strepitosa stagione con i Milwaukee Bucks, con 27.7 punti e 12.5 rimbalzi di media nelle prime 82 partite ...

