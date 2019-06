NBA Awards 2019 | Giannis Antetokounmpo MVP della regular season | Luka Doncic Rookie of

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono stati assegnati nella notte gli NBAper la stagione 2018-, ultimo pezzo dell’annata appena trascorsa con il titolo vinto dai Toronto Raptors, per quella che si è rivelata la prima volta assoluta per una franchigia non americana. Il titolo di MVPse lo aggiudica: autore di una strepitosa stagione con i Milwaukee Bucks, con 27.7 punti e 12.5 rimbalzi di media nelle prime 82 partite (anche se in realtà ne ha giocate 72) e 25.5 e 12.3 nei playoff, il greco è scoppiato a piangere durante il discorso seguito all’annuncio da parte di Adam Silver durante lo show apposito organizzato a Santa Monica, in California.precede James Harden (Houston Rockets, di cui è anche successore), Paul George (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Steph Curry (Golden State Warriors). La palma diof the ...

o_nerd : RT @jumperbrasil: NBA Awards 2019 – Giannis Antetokounmpo é eleito MVP da temporada - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #NbaAwards 2019: #Antetokounmpo MVP, i #Milwaukee Bucks fanno incetta di premi. Il greco è il miglior giocatore dell'an… - GDardanelli : RT @NbaReligion: #NBAAwards Ecco tutti i vincitori per la stagione 2018-2019 -