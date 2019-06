MotoGp – Lorenzo ad Assen per confermare i progressi sulla Honda | “possiamo avere la

MotoGp – Bradley Smith attacca Jorge Lorenzo : “incidente più grave del mio - ma a lui nessuna penalità. Ci sono andati leggeri” : Il collaudatore Aprilia, Bradley Smith, ha messo a confronto il suo incidente con quello di Jorge Lorenzo: cadute simili, ma diversità di giudizio da parte dei commissari di gara La terza delle cinque apparizioni previste per Bradley Smith, collaudatore dell’Aprilia, non è stata delle più felici. Il pilota britannico ha eliminato il compagno di squadra, Aleix Espargaro, coinvolgendolo in una caduta avvenuta alla curva 10. Nel giro ...

MotoGp – La strategia Honda e l’incidente causato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scusa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

MotoGp – Il vantaggio sui rivali e la ‘foga’ di Lorenzo - Marquez sincero : “odio sentire che è già tutto fatto! E su Jorge…” : A tutto Marquez, dalle ottime sensazioni in moto al vantaggio su Dovizioso: le parole del campione del mondo dopo la vittoria al Montmelò Marc Marquez sorride dopo la gara di domenica al Montmelò: il campione del mondo in carica, vincitore a Barcellona, davanti al suo pubblico, si conferma leader della classifica piloti, aumentando il suo vantaggio sui rivali. “Le sensazioni sono ovviamente ottime, incredibili e dobbiamo ...

MotoGp – Biaggi sincero sull’incidente del Montmelò causato da Lorenzo : “è tutto derivato da un suo errore - ma…” : Max Biaggi prende le difese di Jorge Lorenzo: l’ex pilota consapevole dell’errore del maiorchino al Montmelò, l’analisi dettagliata E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019 di MotoGp: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico a Barcellona, ma a far discutere ancora oggi è la maxi caduta causata da Jorge Lorenzo, che ha mandato al tappeto in un colpo solo il maiorchino stesso, Maverick Vinales, ...

MotoGp - Jack Miller distrugge Jorge Lorenzo : “è davvero ridicolo - credo che sia semplicemente un pazzo” : Il pilota australiano ha puntato il dito contro il maiorchino, accusandolo di tenere in pista un comportamento pericoloso per gli altri piloti Jorge Lorenzo è nell’occhio del ciclone, soprattutto dopo la carambola causata a Barcellona nell’ultima gara disputata. Un errore non da campione del mondo, che ha fatto andare su tutte le furie Yamaha e Ducati, viste le contemporanee cadute di Dovizioso, Viñales e Valentino ...

MotoGp - Test Barcellona – Jorge Lorenzo guarda il lato positivo : “contento delle novità provate. Caduta? Potevo farmi molto male” : Nonostante il 17° posto e la caduta, Jorge Lorenzo giudica positivi i suoi Test di Barcellona: lo spagnolo si è detto contento delle novità provate e di non essersi fatto male Una caduta in gara, una caduta nei Test: Jorge Lorenzo conosce molto bene l’asfalto di Barcellona. Il pilota maiorchino, dopo il 17° posto odierno, cerca comunque di guardare il lato positivo, concentrandosi sulle novità provate e spiegando di non essersi fatto ...

MotoGp - Test Barcellona – Retroscena Dovizioso : “Jorge Lorenzo è venuto a parlarmi - ha ammesso che…” : Al termine dei Test di Barcellona, Andrea Dovizioso ha svelato un particolare Retroscena legato a Jorge Lorenzo: dopo l’incidente di ieri, il maiorchino è andato a scusarsi personalmente con il pilota Ducati, spiegando di essersi fatto prendere dalla foga All’indomani del GP di Catalunya, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Montmeló (Spagna) per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo soleggiate, con ...

MotoGp - Jorge Lorenzo fa strike ed il web si scatena : i 5 meme più divertenti : Il gran premio della Catalunya, svoltosi sul noto circuito di Barcelona, è finito ancor prima di iniziare. L'enorme strike provocato dalla caduta di Jorge Lorenzo ad inizio gara, a metà del secondo giro, ha rovinato un'intera gara. La caduta di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e dello stesso Jorge Lorenzo ha consegnato la vittoria nelle mani dello spagnolo Marquez. Gli internauti hanno mal digerito l'enorme capitombolo creato ...

MotoGp - Test Barcellona – Lorenzo cade ancora - Rins al comando : i TEMPI dopo quattro ore : Rins al comando dopo quattro ore di lavoro ai Test di Barcellona: ecco cosa stanno provando i piloti in pista al Montmelò E’ in corso oggi al Montmelò un’importate giornata di Test di MotoGp: dopo il Gp di Catalunya, andato in scena ieri e vinto da Marc Marquez, seguito sul podio da Quartararo e Petrucci, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per una fitta giornata di lavoro. Giornata amara per Jorge Lorenzo: il ...

MotoGp – Crutchlow e le richieste di Lorenzo alla Honda - Cal senza peli sulla lingua : “chiediamo le stesse cose da anni” : Crutchlow senza peli sulla lingua: le parole del britannico sulle richieste di Jorge Lorenzo per rendere la Honda più facile da guidare Cal Crutchlow è noto per dire senza problemi e senza peli sulla lingua sempre quello che pensa. Il pilota della LCR Honda, a seguito delle richieste di Jorge Lorenzo alla Honda, per rendere la moto più facile da guidare e dunque poter lottare in pista con i rivali, ha voluto dire la sua con estrema ...

MotoGp – Test Barcellona - brutta caduta per Jorge Lorenzo : il maiorchino trasportato al centro medico [FOTO] : Jorge Lorenzo a terra anche nella giornata dei Test di Barcellona: brutta caduta per il maiorchino questa mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp sono nuovamente in pista per un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò. La giornata di Test non è iniziata col piede giusto per Jorge Lorenzo, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

MotoGp – Lorenzo ‘mortificato’ : il gesto del maiorchino dopo lo strike del Montmelò [FOTO] : Jorge Lorenzo ai box dei suoi rivali per chiedere personalmente scusa, accompagnato da Puig, dopo lo strike in gara ieri al Gp di Catalunya E’ andato in scena ieri pomeriggio il Gp di Catalunya 2019: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico, regalandosi una gioia immensa in un circuito per lui non facilissimo, soprattutto considerando la forte competitività della Ducati. Lo spagnolo della Honda deve però in qualche modo ...