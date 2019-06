Moto e scooter | il mercato premia la media cilindrata

Motori – Quadro Vehicles presenta Oxygen : lo scooter elettrico due ruote [GALLERY] : In anteprima al Salone dell’auto di Torino il nuovo veicolo di Quadro Vehicles a zero emissioni con 80 km di autonomia e due batterie estraibili Al Parco Valentino Motor Show 2019 di Torino debuttera` il tanto atteso Oxygen, il nuovo veicolo elettrico di Quadro Vehicles Advanced Mobily Solutions, ora disponibile in Europa. Il mezzo a due ruote e a zero emissioni avra` libero accesso nelle zone a traffico limitato, nei centri ...

Scontro tra scooter e cavallo : muore Motociclista a Tor di Valle : Roma – Incidente mortale a Roma poco dopo la mezzanotte in via Ostiense, all’altezza dell’incrocio con via del Trotto nella zona di Tor di Valle. A perdere la vita un motociclista del 1967 che viaggiava a bordo di uno scooter entrato in collisione con un cavallo. A dare l’allarme e’ stata una chiamata al 112 che avvertiva appunto della presenza di alcuni cavalli in strada. Al loro arrivo sul posto gli agenti della ...

Motori- M5S - Nuovo Decreto Crescita : ecoincentivi estesi a Moto scooter e microcar : DL Crescita: lo Sconto statale proposto dall’emendamento M5S per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, si estende a scooter moto e microcar E’ di qualche ora fa, la notizia che l’ecobonus proposto dal Movimento 5 Stelle sarà esteso a tutte le moto, gli scooter e le microcar. l’emendamento del Decreto Crescita, a firma del Governo prevede che gli ecoincentivi statali si ...

Codice della strada - cosa cambia : in autostrada con Moto e scooter 125 : È pronto il testo definitivo del nuovo Codice della strada, che approda in Commissione Trasporti alla Camera. C'è tempo fino al 3 giugno per presentare gli emendamenti. Tra le principali novità, la possibilità per le moto leggere (ovvero i motocicli sotto i 150cc) di viaggiare in autostrada, ma solo se il guidatore è maggiorenne. La circolazione sulle autostrade e strade extraurbane è invece vietata a velocipedi, ciclomotori, motocicli di ...