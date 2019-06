MORGAN | SFRATTO | POLIZIA BOIA Video | ' Sono al fianco di chi occupa le case'

Per MORGAN è arrivato lo sfratto definitivo : Questa mattina l'ufficiale giudiziario si è presentato alla porta del cantante per dare effetto al pignoramento deciso dal...

MORGAN SFRATTO oggi : “nessuno mi ha aiutato - vivrò su una panchina” : Morgan sfratto oggi: “nessuno mi ha aiutato, vivrò su una panchina” oggi martedì 25 giugno è stato il giorno dello sfratto per Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. L’ex giudice di The Voice 2019, uscito dal suo appartamento dove lo aspettava un gruppo di giornalisti con tanto di videocamere e microfoni in mano, se l’è presa con tutti: da Asia Argento ai suoi amici cantanti, colpevoli di non averlo aiutato nel momento del bisogno. Quando ...

MORGAN - il giorno dello sfratto : urla con la polizia. Il musicista : “Legge - non giustizia. Io ultimo bohémien” : “Sono l’ultimo bohémien di questo paese. Oggi mi sfrattano, ma questa è la legge, non è la giustizia che è al di sopra della legge”. Questa mattina Marco Castoldi, in arte Morgan, ha lasciato la sua villetta di Monza, dopo che nel 2017 il Tribunale aveva deciso per il pignoramento in seguito al mancato pagamento degli alimenti alle figlie delle sue ex mogli e un debito con Equitalia. Dopo il rinvio dello sfratto della scorsa settimana, l’artista ...

MORGAN : "Lo sfratto è un nuovo dolore in una vita piena di ferite. Colleghi e amici non hanno mosso dito per aiutarmi" : “Lo sfratto rappresenta un grande dolore. Non sono preparato, né psicologicamente né praticamente”, è lo sfogo affidato ai social network da Morgan a poche ore dallo sfratto. Dopo il pignoramento deciso dal Tribunale di Monza nel 2017 per debiti, la casa del cantante è stata venduta all’asta e ora lui è chiamato ad andare via dalla quella dimora, ubicata a pochi passi dal centro storico di ...

