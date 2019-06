Morgan contro Vasco | Ligabue | Jovanotti | “La loro priorità è il disco | come se al mondo

Morgan sfrattato - la rabbia contro Asia Argento : “È sadica - cattiva. Non ha bisogno di soldi” : Morgan è stato oggi sfrattato ufficialmente dalla sua casa di Monza e, nel lasciare l’abitazione, ha sfogato tutta la sua rabbia, attaccando prima la polizia che era lì per sgomberarlo, poi i colleghi cantanti e, infine, anche l’ex moglie Asia Argento. “E’ stata lei a sancire questo sfratto. E’ sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E dire che io di soldi gliene ho dati tantissimi“, si è sfogato Marco Castoldi. Era ...

Morgan sfrattato sbotta contro Asia Argento : “E’ sadica e cattiva” : Asia Argento attaccata duramente da Morgan, che è stato sfrattato oggi Oggi il popolare cantautore Morgan è stato sfrattato. Difatti stamattina si è presentato alla sua porta di casa l’ufficiale giudiziario per rendere effettivo il suo sfratto. E purtroppo Morgan non ha potuto far altro che abbandonare la sua dimora, che pare sia già stata comprata da un misterioso acquirente all’asta giudiziaria. In questa occasione Morgan non ha ...

Morgan sfrattato da casa urla contro la polizia : «Questa non è giustizia» : «Questa è la legge ma non è giustizia, la giustizia è un'altra cosa». Così ha urlato Morgan, ovvero Marco Castoldi ex dei Bluevertigo, nel corso del...

Morgan - oggi lo sfratto : l’artista si sfoga contro colleghi e amici. FOTO : Morgan, oggi lo sfratto: l’artista si sfoga contro colleghi e amici. FOTO Il cantante ha lasciato la sua villetta di Monza a seguito del pignoramento deciso dal Tribunale nel 2017. L'artista ha accusato altre star della musica, come Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue, di non essere stati al suo fianco. LA ...

Vigliacchi pisciasotto! Morgan sfrattato - la rabbia contro gli amici musicisti : Morgan contro tutti. Nel giorno in cui dice addio alla sua casa di Monza, pignorata per far fronte a una situazione debitoria molto difficile, il cantautore – al quale era stata concessa una proroga fino alla data di oggi per motivi di salute – ha sparato a zero su alcuni dei suoi colleghi. Già nelle settimane scorse aveva accusato l’ex moglie Asia Argento per la sua condizione, vedendosi rispedire al mittente con gli interessi ogni frase. I ...

Per Morgan è il giorno dello sfratto - lo sfogo contro amici e colleghi : “Nessuno ha mosso un dito” : Per Morgan è il giorno dello sfratto, perderà la sua casa di Monza. L'artista si è detto impreparato a lasciare la casa piena di strumenti musicali e di cimeli, quella casa piena di musica che ha costruito pezzo su pezzo. Nelle scorse ore ha tentato un contatto con il compratore e i messaggi tra i due sono poi finiti sul suo sito ufficiale. Morgan ha raccontato di non averlo mai incontrato prima e via messaggio lo ha invitato a scambiare due ...

Malgioglio furioso contro Morgan : “Affermazioni orribili”. Duro post : Malgioglio si scaglia contro Morgan: “Affermazioni orribili”. Il paroliere perde le staffe dopo la lite tra l’ex di Asia Argento e Riccardo Signoretti. Il Duro post Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre ‘leggero’. Eppure stavolta Cristiano Malgioglio ha davvero perso le staffe. A far montare la rabbia del paroliere è stata una battuta […] L'articolo Malgioglio furioso contro Morgan: ...

Non è la D’Urso Morgan è contro con tutti : Morgan a “Live non è la D’Urso” più di che aprlare dello sfratto sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento lanciandole accuse pesantissime: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scontro con Signoretti. Nonostante la pace fatta con Jessica Mazzoli, riabbracciando così la figlioletta Lara, Morgan non riesce a tacere su Asia Argento, “causa principale” del suo sfratto. A Live non è la ...

Morgan dalla D'Urso spara a zero su tutti : «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scontro con Signoretti : «i soldi te li sei sniffati» : Più che dello sfratto imminente Morgan sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento. Come già aveva fatto la settimana scorsa, anche nell'ultima puntata di Live non...

Grazie a Dio non ho fatto la sua fine! Taylor Mega durissima contro Morgan : Lo sfratto di Morgan è stato bloccato a seguito di un malore. Ma proprio in queste ore, Taylor Mega lancia una frecciatina al veleno. Proprio questa mattina sarebbe dovuto iniziare lo sfratto di Morgan. La sua casa, infatti, è stata pignorata per il mancato pagamento degli alimenti ai figli delle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, Morgan si appellava ai suoi fan ...

Occupiamo la mia casa! Morgan e l'appello contro lo sfratto : Morgan lancia un appello per salvarsi dallo sfratto: "Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo". Morgan chiede aiuto ad amici, colleghi e fan per evitare lo sfratto e minaccia di occupare la sua casa."Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato ...

Live - Non è la D'Urso - Morgan velenoso contro Asia Argento : "Una grande insegnante di tossicodipendenza" : Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Morgan si scaglia contro Asia Argento: "Dà del drogato ad altri quando è lei che deve andare in clinica".

Morgan - lo sfratto e lo scontro infinito con Asia Argento : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoTra pochi giorni Marco Castaldi, in arte Morgan , sarà sfrattato dalla casa in cui vive. A raccontarlo è stato lo stesso artista, qualche settimana fa, spiegando di aver ...

Morgan contro Asia Argento : "Mi dà del drogato? Lei è maestra di tossicodipendenza - vada in clinica" : “Asia Argento dà del drogato a un altro? La smetta lei, vada in clinica che ne ha tanto bisogno”, parola di Morgan. Il cantautore non ci sta e, a poche ore dallo sfratto dalla sua casa di Monza, si sfoga durante la trasmissione di Canale 5 “Live - Non è la D’Urso”, replicando all’ex compagna che negli scorsi giorni si era scagliata contro di lui (“Ora drogarti sarà meno ...