Montezemolo | Milano-Cortina orgoglio d' Italia | umiliante la rinuncia di Roma

(Di martedì 25 giugno 2019) Luca Cordero diesulta alla notizia dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali anel 2026: ”È una notizia bellissima per l’di cui tutti dobbiamo esseresi. È la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre. Davanti all’entusiasmo del sindaco dinon posso fare a meno di pensare a quanto sia stata triste e, invece, la straordinaria occasione perduta da”.Emozioni contrastanti però visto che da un lato c’è la gioia per il successo di, dall’altro la delusione per il dietrofront diall’edizione estiva del 2024: “I cittadinini sono stati privati di tanti progetti, oggi sono invece alle prese con buche, sporcizia, alberi che cadono, autobus che si incendiano - sottolinea all’Ansa, che ...

