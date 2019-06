Mondiali Live | Italia-Cina 0-0 Le azzurre vogliono scrivere la storia

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : comincia l’ottavo di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 La stella della Cina è Peng Shimeng. Un vero e proprio portiere saracinesca, non sarà semplice trafiggerla. 17.45: La Cina ha chiuso al terzo posto il gruppo C dietro Germania e Spagna. Sconfitta per 1-0 alla prima con le tedesche, poi vittoria per 1-0 con il Sud Africa e alla fine lo 0-0 con la Spagna. 17.42: Questo il cammino dell’Italia finora ai Mondiali. Vittoria ...

17.39: Il grande ballottaggio della vigilia è stato vinto da Valentina Giacinti nei confronti di Ilaria Mauro. L'attaccante del Milan è stato ancora scelto per la sua capacità di attaccare la profondità, ma soprattutto di aprire spazi per gli inserimenti di Bonansea e Girelli. 17.37: Temperature altissime a Montpellier. Anche il caldo potrebbe essere un fattore, soprattutto in caso di ...

Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ I migliori risultati - diretta gol live : risultati Mondiali di calcio femminile 2019: diretta gol live score delle partite degli ottavi di finale in programma oggi, 25 giugno. In campo Italia Cina.

Il programma di Italia-Cina (25 giugno) – La presentazione di Italia-Cina – Le probabili formazioni di Italia-Cina – La Cina ai raggi X – Le dichiarazioni di Bertolini Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. A Montpellier le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del ...

Signore e signori ci siamo. Oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier, andrà in scena l'ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini non vuol fermarsi qui. Dopo aver concluso davanti a tutti il gruppo C, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una compagine che ha subito solo un gol in tutto il torneo. Non sarà una partita semplice, quindi, per le ...

Presentazione della giornata – Programma, orari e tv – Tabellone Torneo – Classifica Marcatori Buonasera e ben ritrovati su OA Sport per questa serata di grande calcio al Parc des Princes di Parigi dove Svezia e Canada si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale femminile 2019. La sfida si preannuncia parecchio in equilibrio, la differenza verrà ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

67′ Terza ed ultima sostituzione per il Camerun: Abena in, Abam out. 65′ Doppio cambio: per l'Inghilterra White lascia il posto a Taylor, per il Camerun Sonkeng ha preso il posto di Ejangue. 63′ Corner per le Leonesse Indomabili. 62′ Il Camerun sta giocando con il fuoco negli occhi, gran carattere delle africane. 59′ GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Duggan TIRA UNA GRAN ...

53′ Si è andati per le lunghe, finisce qui i primo tempo! 51′ Gran azione dell'Inghilterra: Bronzo regala un assist perfetto a White, che in area di rigore conclude con un sinistro a giro spettacolare. 50′ IL VAR RIBALTA TUTTO, POSIZIONE REGOLARE E 2-0!!!!! 49′ White segna il gol del raddoppio, ma subito dopo viene annullato per fuorigioco!!! 48′ Il primo ...

42′ Gran azione in difesa di Johnson, che blocca il contropiede avversario. 41′ L'Inghilterra ha quasi smesso di spingere, sta giocando con il cronometro. 39′ Phil Neville non è soddisfatto a pieno della sua squadra, chissà non stia già pensando a qualche cambio tecnico. 36′ Le inglesi sono superiori, però la porta avversaria non è facile da raggiungere, solo due ...

20′ I dati sul possesso palla parlano chiaro su chi stia dominando la partita: 69% Inghilterra, 31% Camerun. 18′ Sarà interessante vedere la reazione delle Leonesse indomabili. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Il capitano Houghton regala il vantaggio all'Inghilterra, con un destro a giro bellissimo, nulla ha potuto la barriera del Camerun!!! 15′ Tutta la squadra del ...