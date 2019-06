Mondiali femminili | Azzurre agli ottavi | come vedere Italia-Cina

Svezia-Canada Mondiali femminili : pronostico e dove vederla : Svezia-Canada mondiali femminili: pronostico e dove vederla Lunedì 24 Giugno 2019 alle ore 21.00 si giocherà Svezia-Canada, incontro valido per gli ottavi di finale del campionato mondiale di calcio femminile. Svezia-Canada: Sfida sotto zero Si affrontano oggi due formazioni molto fisiche e qualitativamente simili, per un ottavo di finale che si preannuncia molto equilibrato e combattuto. Le scandinave puntano sulla forza del collettivo, ...

Spagna-Stati Uniti Mondiali femminili : pronostico e dove vederla : Spagna-Stati Uniti mondiali femminili: pronostico e dove vederla Si disputerà quest’oggi Lunedì 24 Giugno 2019 alle ore 18 la sfida tra Spagna e Stati Uniti, che vale per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio femminile 2019. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. Spagna-Stati Uniti: Le campionesse del mondo in carica incontrano l’argento olimpico a Rio 2016 Ottavi di finale ...

Mondiali femminili : ottavi di finale Italia-Cina - martedì 25 giugno su Rai 1 e Sky : Mancano ormai poco più di 24 ore al ritorno in campo della nazionale di calcio femminile guidata da Milena Bertolini. Domani, martedì 25 giugno, le azzurre affronteranno la Cina a Montpellier nel match degli ottavi di finale dei Mondiali Femminili di Francia 2019. Una nazionale che piace, azzurre a caccia di un sogno Giunte a questo appuntamento iridato dopo ben 20 anni di assenza, le ragazze guidate dal ct Bertolini si sono fatte subito valere ...

Pronostico Italia vs Cina - Mondiali femminili 25-06-2019 e Formazioni : Mondiali femminili, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Italia-Cina, martedì 25 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Italia dovrà vedersela con la Cina negli ottavi di finale, in programma martedì 25 giugno a Montpellier alle ore 18. Le azzurre di Milena Bertolini vogliono continuare a stupire, forti del primo posto in un girone che comprendeva Australia e Brasile. Ma non sarà facile contro la ...

VIDEO Francia-Brasile - highlights - gol e sintesi Mondiali femminili : Guavin e Henry fermano le sudamericane : La Francia ce la fa ed elimina il Brasile! Il 2-1 di Le Havre è stata una delle partite più belle del Mondiale di calcio femminile e si è conclusa solamente ai supplementari. In questo ottavo di finale le padrone di casa sono andate in vantaggio nel corso del secondo tempo, ma le sudamericane hanno risposto dopo pochi minuti. Tutto si è deciso all’extra time, con Henry che ha siglato il gol vittoria che ha portato la Francia ai quarti di ...

VIDEO Inghilterra-Camerun - highlights - gol e sintesi Mondiali femminili : tre gol delle inglesi per l’approdo ai quarti : Buona prestazione dell’Inghilterra che ha regolato con il punteggio di 3-0 il Camerun in quel di Valenciennes, nel match degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. Le ragazze del CT Phil Neville hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo chiuso sul doppio vantaggio, prima di chiudere i conti nella ripresa con il 3-0 finale. Andiamo a rivivere le emozioni di Inghilterra-Camerun 3-0. VIDEO: GLI highlights ...

I Mondiali femminili stanno facendo ottimi ascolti ovunque : Le televisioni di tutto il mondo hanno scommesso sull'interesse per il calcio femminile, e dai risultati sembra abbiano fatto bene

Diretta Germania Nigeria/ Streaming video tv : percorso africano - Mondiali femminili : Diretta Germania Nigeria Streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, ottavi Mondiali di calcio femminile 2019.

Calcio - Mondiali femminili 2019 : è il momento degli ottavi di finale. Si comincia con Germania-Nigeria - Norvegia-Australia : Il tempo dei calcoli è ufficialmente finito ai Mondiali Femminili di Calcio 2019. Da oggi inizia infatti la fase ad eliminazione diretta, che si apre con gli ottavi di finale: in campo scenderanno Germania-Nigeria (h 17.30) e Norvegia-Australia (h 21.00). Nel match che si disputerà allo Stade des Alpes di Grenoble, i favori del pronostico saranno tutti per le teutoniche che arrivano a questa partita avendo compiuto percorso netto: 3 vittorie su ...

Ottavi di finale Mondiali femminili 2019 : calendario e date. Gli orari tv : Ottavi di finale mondiali femminili 2019: calendario e date. Gli orari tv Un enorme successo. Questo è stato fino a qui il Mondiale femminile di calcio in corso di svolgimento in Francia, che ha terminato la prima fase – quella a gironi – e si appresta ora ad affrontare i turni ad eliminazione diretta. In mezzo anche la nostra Italia, reduce da un’ottima prima parte di Mondiale che ha visto le ragazze azzurre allenate dalla ...

Mondiali femminili - Italia-Cina ancora in diretta su Raiuno : dove vedere Italia-Cina femminile Tv streaming. L’avventura della nostra Nazionale ai Mondiali attualmente in corso in Francia sta proseguendo brillantemente. Nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultima giornata della fase a gironi, infatti, le azzurre sono riuscite a qualificarsi da prime in classifica e proprio ieri hanno conosciuto l’avversario che dovranno affrontare agli ottavi. A […] L'articolo Mondiali ...

Mondiali femminili - la sfida Italia- Cina : Passare il primo turno era l’obiettivo primario dell’Italia femminile ai Campionati Mondiali femminili in corso in Francia ma ora le ragazze Mondiali vogliono di più. Dopo aver messo in fila Australia e Brasile, vincendo il proprio raggruppamento per la prima volta nella storia, l’Italia di Milena Bertolini si appresta a sfidare la Cina negli ottavi di finale: martedì alle ore 18 a Montpellier in palio c’è l’accesso tra le prime otto del mondo. ...

Ottavi di finale dei Mondiali femminili : Italia Cina : Agli Ottavi di finale dei mondiali femminili “Francia 2019” le azzurre della Bertolini si scontreranno con la Cina.L’Italia contro la Cina. Questo é l’esito dei gironi. Questa sarà la sfida delle azzurre negli Ottavi di finale dei mondiali femminili.Il teatro dove andrà in scena lo spettacolo sarà lo stadio La Mosson, di Montpellier.Non é andata male, ma poteva andare meglio. La Nigeria sarebbe stato un avversario più ...