Mondiali di calcio femminili – Avversaria | data e orario dei quarti di finale

(Di martedì 25 giugno 2019) Sarà Italia-Olanda: le azzurre conoscono la lorodeidideidifemminile Giornata memorabile, quella di oggi, per le azzurre del, che hanno battuto la Cina 2-0, grazie alla reti di Giacinti e Galli, staccando il pass per idideiin corso in Francia. La squadra guidal ct Milena Bertolini ha festeggiato per il fantastico traguardo raggiunto, per poi focalizzarsi subito al prossimo incontro. Le azzurre avranno sicuramente guardato tutte insieme la sfida di questa sera tra Olanda e Giappone, che ha decretato l’dell’Italia. Sarà l’Olanda a sfidare le azzurre aidideidifemminile: una doppietta di Martens ha messo ko le Giapponesi, alle quali non è bastata la rete di Hasegawa. Tutti dunque focalizzati sul prossimo appuntamento: il 29 giugno, ...

