Mondiali di calcio femminile – Un’emozione incredibile | Giacinti tra ringraziamenti e

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : subito palo per Miedema! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Inizio di partita incandescente! 7′ Sarà corner per l’Olanda. 6′ paloOOOOOOOOO! MIEDEMA TIRA UNA BORDATA DI DESTRO, LA PALLA VIENE DEVIATA DALLA DIFESA NIPPONICA E FINISCE SUL palo LATERALE DESTRO! 5′ Molto fallosa l’Olanda in questi primi minuti, il Giappone muove bene palla. 3′ Le olandesi punteranno sulla fisicità, le giapponesi, invece, sulla ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 Il direttore del match sarà l’honduregna Melissa Borjas, che verrà assistita dalle connazionali Perello Shirley e Chantal Boudreay. 20:40 Il fischio d’inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 21:00. 20:38 Un’Italia stupefacente ha da poco battuto 2-0 la Cina, la vincitrice di Olanda-Giappone se la dovrà vedere proprio contro le ragazze di ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Sono già state rese note le formazioni ufficiali. 20:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Giappone, ultimo ottavo di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Giappone, ottavo di finale del Mondiali di calcio femminile 2019, che si giocherà questa sera, alle ore 21:00 al Roazhon Park di Rennes ...

Calcio femminile - Tabellone quarti di finale Mondiali 2019 : chi affronterà l’Italia? In palio le Olimpiadi! : La Nazionale femminile di Calcio ha raggiunto un traguardo storico ai Mondiali 2019, conquistando l’accesso per i quarti di finale del torneo. Un risultato che, in passato, si era verificato solo nel lontano 1991. Le azzurre hanno sconfitto con un perentorio 2-0 la Cina al termine di una partita dove hanno fatto valere una maggiore consistenza tattica rispetto alle asiatiche. A questo punto della manifestazione le portacolori del Bel Paese ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 2-0! Demolita la Muraglia cinese - azzurre straripanti e ai quarti di finale! : E’ un’Italia pragmatica e matura quella che supera 2-0 la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Montpellier (Francia), le azzurre si sono aggiudicate il match contro le temibili cinesi grazie alle marcature di Valentina Giacinti al 15′ e di Aurora Galli al 49′. Un match nel quale la formazione di Milena Bertolini ha saputo soffrire ma anche rendersi pericolosa quando è stato possibile, ...

Mondiali di calcio femminile : viva le ragazze azzurre : «Nessuno ti spiega che cos’è la menopausa», dice Carolina Morace sorseggiando una Coca-Cola in un albergo di Valenciennes, regione di Lille, vento del Nord. Mancano poche ore prima della sua telecronaca di Italia-Brasile. «Il letto, al mattino, non è bagnato, è fradicio. Per le caldane sono dovuta andare dal parrucchiere stamattina». La conversazione è caduta alla voce «problemi femminili» perché «se fosse stata una cosa dei maschi, l’avrebbero ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 2-0 - le pagelle. Valentina Giacinti scatenata - difesa azzurra perfetta : L’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un risultato straordinario per le ragazze di Milena Bartolini, che hanno sconfitto per 2-0 la Cina al termine di una grande partita per la nostra nazionale. Di seguito le pagelle delle azzurre. Giuliani 6,5: dà sicurezza a tutto il reparto, soprattutto nelle uscite. Splendido l’intervento sul tiro dalla distanza di Wang Yan. Si conferma uno dei migliori portieri di ...