Mondiali calcio femminile | l' Italia batte la Cina 2-0 Azzurre ai quarti di finale

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) L’delle donne non si ferma più. Lehanno infatti battuto laagli ottavi diper due reti a zero e ora si giocheranno idel mondiale di.Le ragazze di Milena Bertolini non hanno avuto particolari problemi con le cinesi. Il primo tempo infatti si è concluso sull’uno a zero con la Giacinti che è andata a segno al 15′. Alleè stato annullato anche un gol per fuorigioco.Il secondo tempo si è aperto sempre all’insegna dell’con la Galli che ha infilzato il portiere cinese dopo soli cinque minuti. Per lela partita è stata poi in discesa fino al triplice fischio dell’arbitro. E ora tutte con la testa aidiche si giocheranno sabato alle ore 15. L’affronterà la vincente di Olanda-Giappone.

repubblica : ?? Mondiali di Calcio femminile: l'Italia batte la Cina per 2 a 0 #ItaliaCina #25giugno #ITACHN #RagazzeMondiali… - SkyTG24 : #ItaliaCina 1-0, le Azzurre si stanno giocando gli ottavi del Mondiale ??? Seguite gli aggiornamenti in diretta ?? - chetempochefa : Facciamo sentire il nostro supporto alle nostre #RagazzeMondiali, in vista degli ottavi di finale dei Mondiali di c… -