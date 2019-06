Mondiale rugby under 20 | Italia eletta sede 2020

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – La federazione internazionale ha ufficializzato oggi che l’edizionedel World20 Championship, la rassegna iridata giovanile in programma su base annuale, si disputera’ inla prossima estate. La manifestazione che vede protagoniste le future stelle delinternazionale tornera’ a giocarsi indopo le due edizioni organizzate con successo nel 2011 e nel 2015. “E’ nostra volonta’ organizzare unU20 di alto livello, emozionante e che possa supportare ulteriormente la continua crescita del Gioco in. Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente le future icone delnel nostro Paese”, ha dichiarato il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi. L'articolo20:proviene da RomaDailyNews.

