Mondiale femminile | Italia-Cina live | le probabili formazioni e dove guardarla in tv

Women's World Cup 2019/ Mondiale femminile : il messaggio di Marta commuove il web : Women's World Cup 2019, campionato Mondiale femminile: il messaggio di Marta, l'attaccante del Brasile, ha commosso il mondo

Mondiale femminile - il ct dell’Italia Milena Bertolini : “Come regalo vorrei i quarti” : Mondiale femminile – Milena Bertolini, che compie oggi 53 anni, ha presentato la partita di domani alle 18 Italia-Cina, valevole per gli ottavi del Mondiale femminile: “La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”. “Noi – continua la ct – cerchiamo di armonizzare difesa e ...

Mondiale femminile - maxi schermo per Italia-Cina a Milano [DETTAGLI] : Mondiale femminile – Domani, martedì 25 giugno alle 18, a Base in via Bergognone 34, sarà trasmessa in diretta su maxi-schermo la partita Italia-Cina, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile in svolgimento in Francia. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i tifosi, è frutto della collaborazione e di un accordo tra l’assessorato allo Sport del Comune di Milano, Sky (che trasmette in diretta tutti gli ...

Mondiale femminile - ottavi di finale : i pronostici di William Hill a favore dell’Italia nella sfida contro la Cina : Dopo gli scontri del weekend, è giunto il momento di assistere alle ultime partite degli ottavi. L’Italia, prima nel gruppo C, incontrerà domani la Cina, che ha passato il turno rientrando tra le quattro migliori terze della fase a gironi. Le cinesi hanno guadagnato quattro punti nel gruppo B, dietro alle temibili Francia e Germania, riuscendo a subire pochi goal. Le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono a ...

Mondiale femminile - Marta sbotta : “non ci sarò sempre” : “Speravo di festeggiare, invece bisogna solo piangere. Ma bisogna piangere ora per poi sorridere alla fine, dobbiamo credere nel futuro: ragazze credete in voi stesse, io non ci saro’ sempre in nazionale”. Sfogo quello di Marta, la star del calcio brasiliano e del Mondiale femminile dopo l’eliminazione del Brasile contro la Francia, la calciatrice si è sfogata. “Volevo sorridere e piangere di allegria, ma ...

Sky Sport - Cresce il GP F1 Francia. Record (con straniere) al Mondiale Femminile : La Formula 1 e i Mondiali di calcio Femminile sono due grandi esclusive di quest’estate firmata Sky. Ieri, alle 15.10, la diretta del GP di Francia raccontata in escusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno da Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero è stata vista da 1 milione e 270 mila spettatori medi (il 22% in più rispetto al relativo dato della stagione precedente pari a 1 milione e 41 mila spettatori medi), con ...

È una sfida da dentro o fuori quella che attende domani la nostra Nazionale femminile, che è riuscita a ottenere la qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale da prima classificata nel proprio girone pur essendo stata inserita in un Gruppo che non era da sottovalutare. Le azzurre affronteranno ora la Cina, una formazione che […] L'articolo Ottavi Mondiale femminile: Italia-Cina in diretta su Sky e Rai

Mondiale femminile - contro la Cina per la storia : per Sisal Matchpoint l’Italia è favorita : Ha conquistato il primo posto del girone, davanti alle favorite Brasile e Australia, ora l’Italia Femminile punta ai quarti di finale per eguagliare il miglior risultato di sempre, che risale alla prima edizione disputata nel 1991. Con le gare a eliminazione diretta il Mondiale entra nel vivo, la squadra da battere agli ottavi è la Cina e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’obiettivo è tranquillamente alla portata: le Azzurre sono ...

Mondiale femminile di calcio su Twitter : i dati sulle conversazioni : L’emozione per ogni goal, la felicità per la vittoria e i momenti che segnano record mondiali: il Campionato Mondiale di calcio femminile ha unito tutti i fan su Twitter per condividere tutti i momenti più esaltanti. Dal momento che la Fase a Gironi è terminata, Twitter ha aggiornato i dati sullo svolgimento delle conversazioni sulla piattaforma dall’inizio del Campionato. Le migliori partite La partita tra Stati Uniti e Thailandia è stata ...

Mondiale femminile - la Cina teme l’Italia : “Partita dura e difficile” : Si inizia a fare sul serio. Dopo l’ottimo cammino nella fase a gironi del Mondiale Femminile, il gioco si fa duro per l’Italia, impegnata domani pomeriggio contro la Cina per gli ottavi di finale. Ostacolo non semplice ma neanche insormontabile per le azzurre, che grazie al primo posto nel proprio gruppo si sono ‘regalate’ un’avversaria alla portata. Non per niente, le asiatiche temono Bonansea e compagne, ...

