Mondiale femminile | Italia-Cina live | le formazioni ufficiali e dove guardarla in tv

Mondiale femminile - a Montpellier Italia-Cina : obiettivo quarti di finale. Ma la vera sfida è un’altra : il professionismo : Ce l’hanno fatta le ragazze mondiali ad entrare nelle case degli italiani: trasmesse in diretta sulle reti Rai (contro il Brasile per la prima volta sulla prima rete), seguite sui social, fotografate e intervistate compulsivamente sui giornali, le giocatrici di Milena Bertolini sono ormai parte dell’immaginario sportivo italiano. Oggi alle 18 contro la Cina a Montpellier si giocano il passaggio ai quarti, per eguagliare il loro ...

L'Italia femminile affronta la Cina per gli ottavi del Mondiale : dove vederla e probabili formazioni : La nazionale femminile italiana affronta oggi la Cina. La gara, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale, inizierà alle 18.00 e si disputerà allo Stade de la Mosson di Montpellier. Sarà visibile in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Mondiali. Si potrà vedere anche sulle piattaforme streaming Skygo e Rai Play. L’allenatrice italiana, Milena Bertolini, ha compiuto ieri 53 anni e ha chiesto alle sue ...

Mondiale femminile - la sessuologa Rosamaria Spina : “Sesso prima delle gare? Non c’è una regola che vale per tutti” : Mondiale femminile – La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’astinenza sessuologa prima di una competizione sportiva. “Quello che il Mister dice prima di una gara spesso diventa legge anche in ambito sessuale, la questione del fare o non fare sesso prima di una performance sportiva è questione annosa. Cerchiamo si ...

Mondiale femminile - Italia-Cina live : le probabili formazioni e dove guardarla in tv : Mondiale femminile, Italia-Cina live – L’Italia torna in campo per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Oggi alle 18 la sfida alla Cina allo Stade de la Mosson di Montpellier. Le azzurre di Milena Bertolini arrivano agli ottavi dopo una fase a gironi fantastica, conclusa al primo posto. La Cina arriva fin qui con un solo gol subito (contro la Germania) e avendo lasciato a secco Sudafrica e Spagna. Il punto di forza ...

Women's World Cup 2019/ Mondiale femminile : il messaggio di Marta commuove il web : Women's World Cup 2019, campionato Mondiale femminile: il messaggio di Marta, l'attaccante del Brasile, ha commosso il mondo

Mondiale femminile - il ct dell’Italia Milena Bertolini : “Come regalo vorrei i quarti” : Mondiale femminile – Milena Bertolini, che compie oggi 53 anni, ha presentato la partita di domani alle 18 Italia-Cina, valevole per gli ottavi del Mondiale femminile: “La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”. “Noi – continua la ct – cerchiamo di armonizzare difesa e ...

Mondiale femminile - maxi schermo per Italia-Cina a Milano [DETTAGLI] : Mondiale femminile – Domani, martedì 25 giugno alle 18, a Base in via Bergognone 34, sarà trasmessa in diretta su maxi-schermo la partita Italia-Cina, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile in svolgimento in Francia. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i tifosi, è frutto della collaborazione e di un accordo tra l’assessorato allo Sport del Comune di Milano, Sky (che trasmette in diretta tutti gli ...

Mondiale femminile - ottavi di finale : i pronostici di William Hill a favore dell’Italia nella sfida contro la Cina : Dopo gli scontri del weekend, è giunto il momento di assistere alle ultime partite degli ottavi. L’Italia, prima nel gruppo C, incontrerà domani la Cina, che ha passato il turno rientrando tra le quattro migliori terze della fase a gironi. Le cinesi hanno guadagnato quattro punti nel gruppo B, dietro alle temibili Francia e Germania, riuscendo a subire pochi goal. Le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono a ...