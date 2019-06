Mobilità scuola riuscita al 100% | Bussetti gongola | il comunicato stampa Miur

Scuola - Mobilità docenti : esiti richieste slittano al 24 giugno - lo conferma il Miur : Gli Uffici scolastici territoriali ed i sindacati sono stati avvisati tramite comunicazione email da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) che la pubblicazione dei movimenti relativi alle istanze di mobilità interna, cioè dei trasferimenti di cattedra e ruolo non avverrà oggi 20 giugno, come inizialmente previsto. Si sposta tutto a lunedì 24 giugno e questa sarà la nuova data unica di pubblicazione che riguarderà tutti ...

Scuola - Mobilità e organici docenti ultime notizie : altra proroga per l’inserimento dati a SIDI? : I sindacati, attraverso una lettera unitaria inviata al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, Giuseppe Chiné, hanno chiesto un’ulteriore proroga per l’inserimento dei dati a SIDI, visto che la proroga precedente ha coinciso con le elezioni. mobilità e organici docenti: chiesta al Miur un’ulteriore proroga della scadenza per l’inserimento dei dati I sindacati hanno ribadito nella lettera l’importanza del ...

Assunzioni 2019/20 e Mobilità scuola : ‘oltre 42mila posti dai pensionamenti disponibili’ : “I 42.050 posti liberati da pensionamenti ordinari e da quota 100 vanno messi a disposizione dei trasferimenti e delle immissioni in ruolo” 2019/20: così la FLC CGIL intitola uno dei suoi ultimi articoli. Il sindacato chiede, se necessario, una proroga della scadenza del 25 maggio per l’acquisizione a SIDI delle domande. In questo modo, tutti i posti andrebbero a mobilità e Assunzioni, anziché alle supplenze. Oltre 42mila posti ...

Salvini : «La prof sospesa torni a scuola. Voglio incontrarla». Studenti mobilitati : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli Studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Scuola - Mobilità personale educativo : via alle domande - modalità - scadenze e istruzioni : Via alle domande di mobilità per il personale educativo della Scuola pubblica italiana che intende chiedere il proprio trasferimento in vista del prossimo anno scolastico 2019/2020. mobilità personale educativo, via alle domande di mobilità L’Ordinanza Ministeriale numero 203 dello scorso 8 marzo ha confermato che la procedura per l’invio delle domande deve avvenire con modalità online, attraverso la consueta piattaforma ...

Scuola - reclutamento e Mobilità docenti : Bussetti al veleno sulla Buona Scuola : A quasi un anno di insediamento sulla ‘poltrona’ del Ministero dell’Istruzione, Marco Bussetti è tornato a parlare anche della riforma di chi lo ha preceduto, quella ‘Buona Scuola’ i cui effetti si sono fatti sentire non poco in ambito scolastico. Bussetti sulla Buona Scuola: ‘Le riforme non devono essere pensate per qualche vantaggio elettorale’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nel corso ...