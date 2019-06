Mobilità 2019 | elenchi completi dei trasferimenti | infanzia | primaria e secondaria di I e

Mobilità 2019 : esiti su Istanze online - come vedere la nuova sede : Mobilità 2019: esiti su Istanze online, come vedere la nuova sede Oggi, lunedì 24 giugno 2019, verranno resi noti gli esiti della Mobilità per tutti i gradi della scuola. Per l’anno 2019-20 il 40% dei posti disponibili sarà riservato ai trasferimenti interprovinciali e il 10% ai passaggi. Mobilità 2019: esito via mail o su Istanze online Le segreterie sono già al corrente degli esiti della Mobilità 2019, grazie al sistema SIDI, per ...

Mobilità docenti as 2019/2020 : disservizi sito internet USP Catania : Tanti disservizi per l’Ambito Territoriale scolastico del capoluogo etneo. Molti docenti sono impossibilitati a controllare il bollettino ufficiale dei trasferimenti nella provincia di Catania. Da stamane il sito internet istituzionale dell’AT Catania è andato letteralmente in tilt. Molti docenti sono infuriati: “così non potremmo fare neanche ricorso”. Mobilità docenti as 2019/2020: impossibile accedere al sito internet dell’AT ...

Mobilità 2019 - online gli esiti per i docenti : Mobilità 2019, online gli esiti per i docenti Le segreterie sono in possesso dei risultati da venerdì 21 giugno, ma gli insegnanti hanno conosciuto il risultato soltanto dopo la mezzanotte di oggi, 24 giugno, attraverso la propria pagina personale sul sito del Miur. La conferma arriverà tramite mail Parole ...

Mobilità 2019 - esiti ufficiali oggi 24 giugno : come visualizzarli e cosa fare : oggi 24 giugno sono pubblicati gli esiti dei movimenti per la Mobilità 2019 per tutti i gradi di scuola. Alcuni, grazie alle segreterie, conoscono l’esito già da venerdì. A paritire dalla mezzanotte di oggi la pubblicazione degli esiti è stata visibile a tuttoi e i docenti più ansiosi son rimasti svegli in attesa. come vedere esiti Mobilità 2019 Per vedere gli esiti della Mobilità 2019, bisogna entrare nella pagina personale di Istanze ...

Europee 2019 : “elezioni per il clima” - mobilitazioni e scioperi previsti per venerdì : Le elezioni Europee sono alle porte, nel frattempo i giovani di tutto il mondo sono di nuovo chiamati in piazza venerdì per uno “sciopero globale per il clima“. Dal sito vicino alla causa, youthforclimate.fr, sono elencati eventi in circa 90 città in Francia e 1.700 in totale in oltre 90 Paesi, la maggior parte in Europa. Il gruppo sottolinea che “Le elezioni Europee sono elezioni per il clima“, convocando raduni di ...