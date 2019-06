Milano Riconoscimento regione ad Eleonora Anna Giorgi

laprimapagina

(Di martedì 25 giugno 2019) Il presidente dellaLombardia, Attilio Fontana, ha premiato con la medaglia della Rosa Camuna. La campionessa

LuLuigiPiazza : @Pizzofalcone Le #OlimpiadiInvernali2026 a #Milano sono il giusto riconoscimento per la #capitale europea della… - filca_lazionord : RT @alemaga: #Olimpiadi2026 vincono Milano e Cortina.... Un’altro riconoscimento per la nostra città di Milano. Complimenti al Sindaco @Bep… - ferdina60788217 : RT @alemaga: #Olimpiadi2026 vincono Milano e Cortina.... Un’altro riconoscimento per la nostra città di Milano. Complimenti al Sindaco @Bep… -