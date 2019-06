Milano-Cortina 2026 | i retroscena della vittoria olimpica

Tutto sulle Olimpiadi di Milano-Cortina : L'Italia organizzerà le Olimpiadi invernali del 2026, una guida per orientarsi su quel che è stato e quel che c'è da fare ora (e quanto costerà)

I Giochi sono fatti. A Milano e Cortina la sfida del 2026 : "Sogno di un Paese" : Chiara Campo nostro inviato a Losanna The winner is Milano-Cortina. Alle 18.04 il presidente del Cio Thomas Bach apre la busta, annuncia la sede delle Olimpiadi invernali 2026 ed esplode la festa allo Swiss Tech Convention Center di Losanna. Con 47 voti a favore contro i 34 di Stoccolma-Are (solo un membro Cio si è astenuto) è vittoria schiacciante. Il sindaco Beppe Sala alza le braccia in segno di vittoria e intona il coro «Italia, ...

Vince Milano-Cortina. I giochi della neve tornano in Italia dopo 20 anni : Milano-Cortina 2026 ha vinto su Stoccolma-Are con 13 punti di scarto. I giochi della neve tornano in Italia dopo Torino 2006. Emanuela Audisio, su Repubblica, la definisce “una lotta all’ultimo secondo”, in cui ci ha salvato il rush finale su Asia, Africa, Sudamerica e Francia. La Svezia si è presentata portando in palmo di mano l’attenzione all’ambiente, la perseveranza e la pazienza nel chiedere i giochi (è ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - l'impatto sul lavoro : almeno 13.800 nuovi posti : L'Italia avrà la sua quarta Olimpiade. Il saldo economico dovrebbe essere positivo per lo Stato. L'evento potrebbe incidere...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Zaia : “Bisogna rivalutare i grandi eventi sportivi per l’Italia” : Luca Zaia è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il governatore del Veneto ha commentato la vittoria di Cortina e Milano nella corsa alle Olimpiadi del 2026: “Questa è una notte di festa. Lo dice uno che è partito per primo e da solo con queste Olimpiadi. Con la candidatura di ...

OLIMPIADI INVERNALI 2026 A Milano-CORTINA/ Nord e Sala battono M5s - no-Tav e spread : Con 47 voti a 34, Milano e Cortina si sono aggiudicate le OLIMPIADI INVERNALI 2026. Vincono il Nord, Giorgetti, Sala; M5s grande sconfitto

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : che Italia sarà? Goggia e Paris potrebbero esserci - aspettando le nuove leve : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la gioia è ancora grande. Ma adesso per tutti è ora di mettersi a lavorare per far sì che quella che andrà in scena tra sette anni sia un’Olimpiade indimenticabile per atleti, addetti ai lavori e appassionati. Torino 2006 lo fu solo in parte, il problema principale furono le difficoltà logistiche e di trasporti, e il brutto tempo, che imperversò ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno : Olimpiadi : Milano e Cortina vincono ma perde l’Italia : Giochi 2026 a Milano e Cortina: corsa al maxi-affare (in perdita) Olimpiadi invernali, battuta Stoccolma (47 a 34) dopo la fuga degli altri candidati Felici Sala e Zaia. I costi per lo Stato già saliti a 400 milioni possono lievitare ancora di Lorenzo Vendemiale Dibba, Giggino e i fuorilegge di Marco Travaglio Molti ci chiedono un’opinione sulla pubblica lite fra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per quel che vale, è questa: hanno ...

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina - vittoria del sistema Nord-Est. Malagò - aumenta gap Roma-Nord? Penso di sì : http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/06/201906242146_Olimpiadi-2026-a-Milano-Cortina-battuta-Stoccolma-Are_20190624_video_19110519.mp4 Ad agosto 2018 era Torino-Milano-Cortina, poi a metà settembre la candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026 era già finita sul binario morto, visto che la soluzione a tre non piaceva a nessuno. "È morta qui" aveva detto il sottosegretario Giancarco Giorgetti, ma poche ore dopo ...

Malagò festeggia Milano-Cortina grande risultato - ora resto al Coni : Malagò festeggia Milano-Cortina grande risultato, ora resto al Coni."Sono molto emozionato, e' un risultato importantissimo non solo per me

Mattarella : sostegno convinto a Milano-Cortina per Olimpiadi 2026 : Mattarella: sostegno convinto a Milano-Cortina per Olimpiadi 2026. "Desidero a nome dell'Italia ribadire a tutti voi e a tutti i delegati a Losanna