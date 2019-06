Milan chiede 100 milioni per Kessiè e Donnarumma | il ricavato investito nel centrocampo

Volley - Nations League 2019 : l’Italia chiede il passo all’Argentina - azzurri per vincere a Milano e puntare alla Final Six : L’Italia non vuole smettere di sognare in grande, gli azzurri hanno travolto la Serbia con un roboante 3-0 andando ben oltre le aspettative più rosee e hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six della Nations League. Doveva essere una Nazionale sperimentare, questa competizione doveva servire soltanto per lanciare nuovi elementi e per fare spazio ai giovani (così è stato) ma i ragazzi del CT Chicco Blengini si ...

Furto alla Rinascente : la Procura di Milano chiede l'arresto di Marco Carta : Marco Carta doveva essere arrestato. A sostenerlo è la Procura di Milano che già ha presentato ricorso in Cassazione. Il cantante 34enne, vincitore del talent Amici e del Festival di Sanremo, lo scorso 31 maggio fa era stato fermato all'uscita della Rinascente di Piazza Duomo dalla polizia locale di Milano in quanto sospettato di aver rubato, con l'aiuto di una complice, Fabiana Muscas, 6 t-shirt del valore complessivo di circa 1.200 euro. il ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO chiede garanzie a Stoccolma. Passi avanti per Milano-Cortina : Passi avanti per Milano-Cortina, in vista del momento decisivo. In quel di Losanna si attende solamente la giornata di lunedì: i membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due candidature rimaste in lizza in chiave Giochi Olimpici Invernali del 2026. Oltre a quella italiana c’è, come detto e ridetto, quella svedese: l’accoppiata formata da Stoccolma ed Aare. Come riportato dall’ANSA però, il CIO oggi ...

Seveso - dopo quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

Tangenti Milano - Sozzani intercettato : “Mi inginocchio per chiedere tre lire” : La politica “è fatica“, perché bisogna inginocchiarsi anche “per chiedere tre lire“. Parlava così Diego Sozzani, deputato di Forza Italia per il quale la procura di Milano ha chiesto l’autorizzazione all’arresto alla Camera con l’accusa di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta della Dda che il 7 maggio ha portato all’arresto di 28 persone tra imprenditori, funzionari e ...

Milan - Gattuso in sede per firmare risoluzione : ma si innervosisce e chiede di alzare le sbarre in fretta : Questa mattina le sue parole a Repubblica hanno “quasi ufficializzato” l’addio al Milan, di cui si aspetta soltanto il comunicato. Ma prima c’è da attendere la firma sulla risoluzione. Rino Gattuso è arrivato alle 15.15 a Casa Milan per firmarla. Si è presentato su un’auto scura, accompagnato dal suo vice, Gigi Riccio. Poco prima era arrivato l’allenatore dei portieri, Valerio Fiori, seguito dal ...

Cesare Battisti - la corte d’Appello di Milano conferma l’ergastolo. Dal 2023 potrà chiedere permessi premio : La corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista del gruppo Proletari armati per il comunismo. Battisti è stato condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di commutare la pena del carcere a vita a 30 anni reclusione, che era ...

Mps - pm Milano chiede condanne a 8 anni per Mussari e confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : La procura ha chiesto di condannare gli ex vertici della banca Mussari, Vigni e Baldassarri e la confisca record ai due istituti

Processo Expo - la Procura di Milano chiede una condanna a 13 mesi per il sindaco Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per la retrodatazione dei verbali con cui sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione dell'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale

Il Milan chiede il posticipo come la Juventus : Dopo che ieri era arrivata la comunicazione della Lega che ufficializzava il postiticipo di Juventus-Atalanta il 19 maggio alle 20.30, arriva oggi la richiesta del Milan di disputare in contemporanea la gara contro il Frosinone. Il posticipo della partita Juventus, è arrivato su richiesta della società bianconera per poter permettere ai tifosi di festeggiare al termine della gara loscudetto della formazione di Allegri e omaggiare le ragazze ...

Milan - Gattuso chiede il riscatto : 'Dimostriamo di essere arrabbiati' : Hanno velocità, hanno cambiato modo di giocare ma ripeto, domani possiamo ancora affrontare la squadra più forte al mondo, ma abbiamo il dovere di dire la nostra, dimostrare che siamo vivi'. ...

Milan-Bologna - Sinisa Mihajlovic chiede calma : “ancora non siamo salvi” : Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà in posticipo lunedì sera “Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza. Il Milan è una squadra molto forte, è vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita“. L’allenatore ...

Gattuso esonerato?/ 'Chiedete al Milan' : club smentisce e conferma l'allenatore - ma.. : Gattuso esonerato? Alta tensione in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino, ma il club conferma l'allenatore: le ultime notizie