Migranti | muoviamoci prima di affogare nell’indifferenza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) In questi giorni sta succedendo qualcosa di importante nel nostro Paese: Pia Klemp, ex Capitana della Iuventa e della Sea Watch 3, e 9 membri del suo equipaggio, rischiano di essere condannati a 20 anni di carcere per aver salvato vite umane nel Mar Mediterraneo. In reazione a questi eventi, un altro difensore del mare, Sauro Pari, sta chiedendo all’opinione pubblica di mobilitarsi attraverso una petizione popolare online, la cui folla di 260mila sostenitori continua ad infoltirsi di ora in ora. L’autore dell’appello e i suoi firmatari non riescono a concepire che a soli 68 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sullo status dei rifugiati si possano lasciaredelle persone in mare, e si rifiuta di diventare tacitamente complice di un disegno capace di trasformare il Mediterraneo in un cimitero. Sea Watch, Onu ...