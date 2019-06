Migranti | il ricorso della ONG respinto dalla Corte europea | no allo sbarco in Italia

Salvini : "Migranti Sea Watch non sbarcano neanche a Natale"/ CEDU ha respinto ricorso : Sea Watch 3, Salvini 'migranti per me stanno lì fino a Natale'. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo respinge il ricorso. Le ultime notizie.

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Migranti - Riace vince il ricorso al Tar e resta nello Sprar : Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso che il comune di Riace aveva presentato contro il provvedimento del Ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini che lo scorso ottobre lo aveva escluso dallo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.Escludendo Riace dallo Sprar, il Ministero aveva quindi disposto il trasferimento di tutti i Migranti inseriti nel sistema di seconda accoglienza di Riace a causa delle ...

Migranti - Riace non verrà esclusa dal sistema Sprar : vinto il ricorso del Comune : Riace non sarà esclusa dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del Comune, dando torno al ministero degli Interni. I giudici hanno riscontrato un danno erariale, che dovrà essere valutato dalla Corte dei Conti.Continua a leggere

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribunale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

Migranti - giudici accolgono ricorso contro decreto Salvini : sì alla residenza ai richiedenti asilo : La sezione civile del Tribunale di Bologna ha imposto all'ufficio anagrafe comunale di iscrivere nelle proprie liste di residenza due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘.Continua a leggere