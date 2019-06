Metro A | Repubblica riapre domani dopo 256 giorni di stop | «Operative solo quattro scale»

Dopo 246 giorni di chiusura riapre la stazione Metro di Repubblica : Dopo 246 giorni riapre la fermata della metropolitana a Repubblica. Sono terminati i collaudi delle scale mobili della centralissima stazione della Linea A. Era stata chiusa il 23 ottobre scorso quando una ventina di tifosi del Cska di Mosca, a Roma per la partita di Champions della loro squadra, rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. Da allora più di otto mesi di rinvii della riapertura e di ...

Presidente Atac : "Fermata Metro Repubblica riapre il 18 giugno" : La fermata è chiusa da quasi 8 mesi, mettendo in ginocchio il commercio della zona e rendendo più complessi gli spostamenti dei cittadini

Gregori : Metro Repubblica chiusa - giunta 5S si dimetta per bene di Roma : Roma – “Roma e’ in ginocchio, un degrado mai visto, in piena emergenza su ogni fronte, dai rifiuti in strada alle municipalizzate abbandonate che licenziano il personale, ai trasporti”. E’ quanto afferma in un nota Augusto Gregori, segreteria Pd Lazio. “E proprio sui trasporti dopo 7 mesi Roma vede ancora la metro Repubblica chiusa- spiega Gregori- e i commercianti costretti ad abbandonare le loro ...

Slitta la riapertura della Metro Repubblica a Roma. Raggi : "Tutto da rifare" : Slitta la riapertura della stazione metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha superato ormai i sei mesi di vita ...

Metro Roma - tutto da rifare | Ira della Raggi : "Impianto scale mobili fatto male a Repubblica" : La rabbia del primo cittadino su Facebook: "Le ispezioni rilevando che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male"

Metro Roma - slitta l’apertura della stazione Repubblica Raggi : «Tutto da rifare» : La rivelazione da parte dell’azienda municipalizzata dei trasporti nel corso dell’audizione in commissione Trasparenza capitolina. La sindaca: «Riparazioni con fascette del ferramenta, ponti elettrici fatti male»

Calabria : inammissibili altri 2 mesi per riapertura stazione Metro Repubblica : Roma – “altri due mesi prima dell’apertura della fermata metro Repubblica, vuol dire che in tutto serviranno nove mesi per riaprire una stazione nodale per il trasporto pubblico in citta’. È vergognoso e inaccettabile. Una simile tempistica non puo’ essere considerata normale per una Capitale europea, e non e’ normale neppure che la giunta Raggi faccia finta di niente”. Lo dichiara la deputata di Forza ...

