Mercedes-Benz presenta il nuovo GLS Classe S in versione SUV

Mercedes-Benz Collection – Presentata la linea di accessori per cani in collaborazione con MiaCara [GALLERY] : Anche Mercedes-Benz ama i cani e, con la nuova Mercedes-Benz Collection, presenta gli accessori destinati proprio ai nostri amici più fedeli. In collaborazione con l’azienda familiare tedesca MiaCara® sono stati creati cuscini per cani, collari, guinzagli ed una borsa per gli snack Ogni cane ha bisogno del suo posto in casa dove poter riposare in tutta comodità. Sono ideali a tale scopo i cuscini per cani con imbottitura in poliuretano, ...

Nuovo Mercedes-Benz GLS : Nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il passo più lungo (+ 60

Mercedes-Benz Cars insieme a Telefónica Deutschland per la prima rete 5G al mondo applicata alla produzione di automobili : La prima rete di telefonia mobile 5G indoor offre alta velocità di trasmissione dati a livello di gigabit e brevi tempi di latenza per la comunicazione dati industriale e l’assemblaggio digitalizzato dei veicoli nello stabilimento Mercedes-Benz ‘Factory 56’ di Sindelfingen Mercedes-Benz Cars, insieme alla società di telecomunicazioni Telefónica Deutschland ed al fornitore di architetture di rete Ericsson, sta costruendo la prima rete di ...

Più elengate - spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Nuovo Mercedes-Benz GLB : Il Nuovo Mercedes GLB è l'ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. Una spiccata funzionalità che si esprime già nel design, orientato alla guida in fuoristrada, in cui

Mercedes-Benz GLB - Suv - compatta e sette posti : Una Mercedes-Benz ogni tre è una Suv, una su quattro è una compatta. La nuova GLB va dunque a posizionarsi nel cuore dellofferta della Stella, proponendosi come anello di congiunzione tra la più piccola GLA e la GLC, alla quale si avvicina molto per dimensioni esterne. La nuova sport utility compatta, infatti, è lunga 4 metri e 63 cm, solo 3 cm in meno rispetto alla sorella maggiore, ma ben 20 in più rispetto alla più piccola delle Suv di ...

Mercedes-Benz GLB - Primo teaser del modello di serie : "Intelligente come uno smartphone e pratica come un coltellino svizzero". Così la Mercedes-Benz ha deciso di presentare la versione di produzione della GLB, la nuova Suv compatta che andrà a posizionarsi tra la GLA e la GLC, inserendosi nella fascia di quest'ultima, ovvero quella delle Suv da quattro metri e 60 centimetri. Nei prossimi anni, infatti, le misure di tutta la gamma lieviteranno: la seconda generazione della GLA potrebbe ...

Mercedes-Benz A180d Automatic Sport : MBUX e infotainment : Nuova puntata di #CRonBoard e questa volta abbiamo come protagonista una delle automobili più desiderate: parliamo della Mercedes-Benz A180d Automatic Sport che si mostra in tutto il suo splendore, potenza e… tecnologia a bordo! Il sistema leggi di più...

Mercedes-Benz - Sulla discesa dello Schöckl con la Classe G - VIDEO : Una faccia, una razza. Non è bello sentirselo dire quando capita, perché sottintende spesso unaccezione non proprio positiva. Ma nel campo automobilistico questo detto può trasformarsi in un valore aggiunto. Vedi una Mercedes Classe G, per esempio, e lassoci a un cubo. Ed è così da 40 anni. Sono poche le auto che possono vantare una simile identità, forte e inalterata nel tempo. Quando si va ai saloni fa quasi sorridere vedere svettare quegli ...

Mercedes-Benz GLE 580 - Sulla Suv arriva un V8 mild hybrid : La Mercedes-Benz ha svelato negli Stati Uniti una nuova Suv ibrida, la GLE 580 4Matic, che, in attesa dell'arrivo della AMG 63, rivestirà il ruolo di modello di punta della gamma. Spinta da un V8 elettrificato che arriva a erogare 47 in più della AMG GLE 53, la sport utility della Stella può sfruttare la rete 48V per proporre funzioni come l'E-Active Body Control, l'assetto pneumatico che permette di alzare e abbassare rapidamente la ...

Mercedes-Benz Classe C - Proseguono i test della quinta generazione - VIDEO : Ancora molto coperta di pellicole e pesantemente camuffata (pure le luci e la griglia non sono definitive), la prossima generazione della Mercedes-Benz Classe C fa palestra tra i cordoli del Nürburgring preparandosi al passaggio di consegne dalla versione attuale. Unoperazione che richiede del tempo e non avverrà prima della fine dellanno prossimo, con lo sbarco nelle concessionarie programmato per il 2020. Ma sul futuro della loro berlina a ...

Mercedes-Benz - ESF 2019 - la sicurezza è hi-tech : ESF, ovvero Experimental Safety Vehicle: è la sigla che la Mercedes-Benz utilizza per identificare i prototipi che anticipano le nuove tecnologie di sicurezza, condensati in una sorta di laboratorio viaggiante aggiornato anno dopo anno. I temi del 2019 sono lelettrificazione e la guida automatizzata, entrambi destinati a rivoluzionare lesperienza di guida dei prossimi anni.Nuovo supporto alla Vision Zero. Diversamente dai precedenti prototipi, ...

Mercedes-Benz EQC - Al volante della Suv elettrica : Le prime Mercedes-Benz EQC che verranno commercializzate (in Italia a partire dallautunno, ma è già ordinabile) saranno le versioni speciali Edition 1886, in omaggio allanno di nacita della prima automobile in assoluto ad opera di Karl Benz. Ma secondo la casa di Stoccarda, laltra data storica da ricordare sarà proprio il 2019, con la nuova sport utility elettrica che apre alla seconda vita della Mercedes-Benz. Da qui al 2022 la famiglia EQ sarà ...

Nuovo Mercedes-Benz Sprinter - la terza generazione è connessa e intelligente – FOTO : Nell’epoca dell’Internet of Things (IoT), del mondo interconnesso e iper-connesso, il settore automotive è ormai tra i più coinvolti. Lo dimostra anche Mercedes-Benz con la terza generazione di Sprinter, il van commerciale lanciato per la prima volta nel 1995: infatti, in ventiquattro anni non sono cambiati soltanto motorizzazioni e design, in quanto lo Sprinter è riuscito ad evolversi seguendo la stessa maturazione del ...