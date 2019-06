Mercato Roma | quasi fatta per la prima cessione in casa giallorossa | i dettagli

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, lo Shanghai Shenhua avrebbe trovato un accordo con laper ladi El Shaarawy. A convincere il club capitolino sarebbe stata un’offerta da 18 milioni di euro da parte dello Shanghai Shenhua per il Faraone. Il tecnico del club cinese, Quique Sanchez Flores, ha chiamato personalmente El Shaarawy per convincerlo a trasferirsi in Cina. L’ingaggio è da quelli che non si possono rifiutare: 13 milioni di euro netti all’anno per tre stagioni. Ladi El Shaarawy porterebbe allauna plusvalenza in bilancio di 15 milioni di euro. Si aspetta l’annuncio per Manolas al Napoli. Leggi anche : Palmeri: “Cavani nella prossima stagione sarà libero di scegliere ecco la squadra che si è interessata al Matador” Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è ...

