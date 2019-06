Mercato NBA – Iguodala | che schiaffo ai Knicks | “nessuno andrà a New York | mi dispiace”

NBA – Chris Paul mette a tacere le voci di Mercato : “sono felice ai Rockets - mai chiesto una trade” : Chris Paul si toglie dal mercato e zittisce le voci sul suo malcontento ai Rockets: CP3 si dice felice di restare a Houston Nei giorni scorsi, una fonte interna ai Rockets, aveva spifferato alcuni dissapori fra Chris Paul e James Harden. Il prima sarebbe stanco del gioco del ‘Barba’, spesso unica opzione offensiva della squadra, accentratore di ogni azione, finalizzatore di ogni possesso. Fra i due sarebbe nata più di una ...

Mercato NBA – Lakers - possibile il ritorno di D’Angelo Russell : che trio con LeBron e Davis : I Lakers sondano il terreno per riportare D’Angelo Russell a Los Angeles: il playmaker in uscita dai Nets formerebbe un trio devastante con LeBron James ed Anthony Davis L’estate caldissima dei Los Angeles Lakers è iniziata col primo botto: l’arrivo di Anthony Davis. Il duo con LeBron James ha già fatto sognare i tifosi, ma il roster dei giallo-viola dovrà essere completato da una terza stella. L’addio di Lonzo Ball lascia scoperto il ...

NBA – Danilo Gallinari e il Mercato dei Clippers : “Kawhi Leonard? Non credo verrà. Gli offrirei anche un piatto di pasta ma…” : Danilo Gallinari commenta il mercato dei Clippers e il possibile arrivo di Kawhi Leonard: il cestista azzurro nutre poche speranze che il neo MVP possa accasarsi a Los Angeles Nelle ultime ore Kawhi Leonard ha deciso di rifiutare la player option presente nel suo contratto con i Toronto Raptors. Scelta prevedibile che, tecnicamente, non cambia nulla in merito al suo futuro. I Raptors restano in pole per rifirmare il giocatore a cifre ben ...

Mercato NBA – I Thunder vogliono evitare la luxury tax : offerta la pick n°21 con Steven Adams! : Gli Oklahoma City Thunder vorrebbero evitare la luxy tax e starebbero pensando di cedere la pick numero 21 con 3 giocatori, fra i quali figurerebbe anche Steven Adams Finita la stagione regolare, le franchigie NBA pensano al Mercato estivo. Trade non soltanto per rinforzare la squadra, ma anche per migliorare la propria situazione economica. Gli Oklahoma City Thunder ad esempio, vorrebbero evitare di pagare la luxury tax e starebbero ...

Mercato NBA – Mike Conley agli Utah Jazz : i dettagli della trade : Scambio tra Grizzlies e Jazz: Conley nello Utah, i dettagli della trade Si terrà nella notte il tanto atteso Draft NBA 2019: le squadre avranno la possibilità di fare le loro scelte dai college e dall’estero, per inserire nuovi giocatori nei loro roster sin dalla prossima stagione. In attesa dell’evento, però, si inizia a muovere anche il Mercato NBA ed è dalla casa dei Grizzlies che arrivano le prime importanti manovre: la ...

Mercato NBA – Al Horford esce dal contratto con i Celtics : Dallas Mavericks pronti ad una super offerta : Al Horford esce dal contratto con i Celtics per sondare la free agency: i Dallas Mavericks pronti ad una super offerta per convincerlo Dopo l’addio di Kyrie Irving, anche Al Horford ha deciso di uscire dal contratto con i Celtics e sondare la free agency in cerca di nuove opportunità. Il centro dominicano potrebbe firmare un nuovo contratto con Boston ma a cifre più alte dei 29 milioni attuali, eventualità che la franchigia del ...

Mercato NBA – Grizzlies - Mike Conley al passo d’addio : gli Utah Jazz in pole per il playmaker : Mike Conley pronto a dire addio ai Grizzlies nella sessione di Mercato estiva: gli Utah Jazz sembrano la franchigia favorita ad acquisire le sue prestazioni sportive Nonostante i 21.1 punti e 6.4 assist messi a segno in 70 partite giocate, per Mike Conley ai Grizzlies non sembra esserci più posto. Memphis ha l’esigenza di rifondare dopo l’addio di Gasol, di svecchiare il roster e puntare su giovani come Ja Morant, possibile arrivo dal Draft, ...

Mercato NBA – Timberwolves - l’avventura di Wiggins è arrivata al capolinea? Si cercano acquirenti per un trade : Andrew Wiggins e i Minnesota Timberwolves potrebbero presto separarsi: la franchigia vorrebbe scaricare il mega contratto del giocatore canadese, apparso alquanto involuto durante l’ultima stagione Playoff mancati, l’addio di Butler che ha praticamente spaccato lo spogliatoio e le due stelle, Towns e Wiggins, uscite fortemente ridimensionate. Karl-Anthony Towns resta comunque al centro del progetto, ha margini di miglioramento fisici e ...

Mercato NBA – Lakers - Kemba Walker per il ruolo di playmaker : il rinnovo con Charlotte non arriva : I Los Angeles Lakers seguono da vicino la situazione di Kemba Walker: il playmaker vorrebbe rinnovare con gli Hornets, ma Charlotte prende tempo per decidere Dopo l’arrivo di Anthony Davis alla corte di LeBron James, i Los Angeles Lakers stanno valutando come riempire lo slot di ‘terza stella’ da affiancare al ‘Re’ in vista della prossima stagione. Lo spot di playmaker, complice l’addio di Lonzo Ball, sembra quello che necessità di innesto ...

Mercato NBA – Lakers senza freni - dopo Anthony Davis resta forte l’interesse per Kawhi Leonard : I Los Angeles Lakers restano molto attivi sul Mercato anche dopo la trade di Anthony Davis: la franchigia giallo-viola studia con attenzione la situazione di Kawhi Leonard Negli ultimi giorni, la tranquillità del panorama NBA è stata scossa dal primo colpo di Mercato: i Los Angeles Lakers hanno acquisito Anthony Davis dai New Orleans Pelicans. Una mossa ‘rapida e letale’, in grado di bruciare la concorrenza e di regalare a ...

Mercato NBA – Suns e Bulls a caccia di Lonzo Ball : sul piatto le rispettive prime scelte al Draft : Phoenix Suns e Chicago Bulls sulle tracce di Lonzo Ball: le due franchigie pronte a privarsi delle rispettive scelte al Draft (n°6 e n°7) per il playmaker dei Los Angeles Lakers In attesa che la postseson si concluda con la caldissima sfida fra Golden State Warriors e Toronto Raptors, oltre a seguire le Finals, le altre franchigie sono pronte a programmare la nuova stagione, partendo dal Mercato. Phoenix Suns e Chicago Bulls sono alla ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Raptors : ma ad una sola condizione : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors al termine della stagione: il contratto dovrebbe essere però ‘a breve durata’ La free agency estiva sarà una delle più calde di sempre, e non per colpa delle temperature. Diversi top player saranno senza contratto, pronti ad accettare le proposte monetarie e i migliori progetti delle franchigie che andranno all-in su uno o più di essi, per cambiare il proprio futuro. Uno ...

Mercato NBA – Jimmy Butler pronto al rinnovo con i Sixers? La franchigia pensa ad offrire il massimo salariale : Jimmy Butler si legherà ai Sixers in estate? La franchigia di Philadelphia starebbe seriamente pensando di offrire al giocatore il massimo salariale per 5 anni La free agency estiva sarà particolarmente bollente, con diverse franchigie NBA pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi i migliori nomi disponibili fra i giocatori che risulteranno senza contratto. Fra di essi, Jimmy Butler è uno di quelli che fa più gola a tante franchigie. Il ...

Mercato NBA – Houston Rockets pronti a sacrificare Chris Paul per migliorare il roster : Gli Houston Rockets pronti a sacrificare Chris Paul pur di migliorare il proprio roster e puntare al titolo: il playmaker ha un pesante contratto da 38.5 milioni che diventeranno 44.2 nel 2022 Gli Houston Rockets hanno vissuto un’altra grande stagione, centrando la postseason grazie alle grandi prestazioni di James Harden. Il finale è stato però lo stesso dell’annata precedente: eliminati ai Playoff dai Golden State Warriors, ...