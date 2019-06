Marina Sereni risponde a Speranza | Bene gli Stati generali per l' alternativa | ma

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Viene accolto con favore, nel Partito Democratico, l’invito, fatto in un’intervista HuffPost, di Robertoa tenere gliper l’in autunno. A patto, però, che non si tratti di una “somma di partiti”. Lo spiega all’agenzia di stampa AGI, componente della segreteria Pd con delega agli Enti Locali.“Noi abbiamo il progetto della Costituente per l’, quindi siamo dentro lo stesso ragionamento: in autunno ci incontreremo a Bologna con l’idea di mettere insieme idee e progetti per comporre un quadro di priorità per costruire l’a questo governo e a questa maggioranza”, spiega.“Articolo 1 è dentro lo stesso ‘sentimento’, ma questo lavoro va fatto non solo dentro i partiti, vanno coinvolte le forze sociali, civiche, ...

