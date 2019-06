Made in Italy | S Pellegrino presenta ' Food meets future'

Il mio tempo è prezioso! Walter Nudo dice addio alla tv Made in Italy : Il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo, ha fatto diramare una nota sul suo addio al piccolo schermo. Walter Nudo è recentemente diventato protagonista dell'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", il format condotto da Barbara d'Urso, dove l'ex naufraga Francesca Cipriani lo ha tacciato pubblicamente di nascondere la sua presunta storia d'amore omosessuale con un altro uomo. Un'indiscrezione che ad oggi non è stata ...

Made in Italy - il vademecum con sette consigli da seguire per proteggere i cibi italiani dai marchi stranieri : Etichette reticenti che raccontano tanto per non svelare nulla di importante, tutela delle eccellenze del Made in Italy a tavola sempre più difficile, marchi storici che finiscono in mani straniere. I cibi che mettiamo a tavola ogni giorno sono al centro di uno scontro fra poteri. Non soltanto quell

MADi : La nuova casa Made in Italy che si costruisce in 6 ore e resiste ai terremoti : Ad oggi si cercano soluzioni efficaci per evitare che le proprie cose vengano distrutte dai terremoti. Ci sono molte teorie al riguardo, ma a dare una risposta a questa esigenza,… L'articolo MADi: La nuova casa Made in Italy che si costruisce in 6 ore e resiste ai terremoti proviene da Essere-Informati.it.

Caldo - Coldiretti : “Dal 2 luglio scatta lo sconto sulle birre artigianali per favorire il Made in Italy” : Con il Caldo arriva lo sconto sulle birre artigianali grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy. E’ quanto annuncia la Coldiretti in occasione della nascita del primo Consorzio per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana con l’entrata in vigore lunedì 1 luglio del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede una riduzione delle ...

Alimentare Made in Italy : vola l’export - balzo del 13 - 3% : volano le esportazioni dell’Alimentare nazionale che fanno registrare un balzo del 13,3% che per dimensione del settore e tasso di crescita traina l’intero Made in Italy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio estero dell’Istat ad aprile rispetto allo scorso anno. “Si tratta in realtà – sottolinea la Coldiretti – del consolidamento del successo dell’Alimentare nazionale nel mondo che nei ...

Made in Italy : l’aceto balsamico di Modena IGP in trasferta da Bruxelles a New York : Da Modena a New York City, passando per Bruxelles. La lunga settimana dell’Aceto balsamico di Modena Igp ha preso il via ieri con la partecipazione del Consorzio di tutela all’Authentic Italian Table, iniziativa comune a 23 Ccie (9 Nord America, 12 Europa, 2 Asia) coinvolte nel progetto ‘True Italian Taste’ per la promozione della tradizione culinaria italiana e del prodotto autentico 100% Made in Italy. Una iniziativa ...

Cantina “Le Manzane” - una crescita costante delle bollicine - il Prosecco superiore Made in Italy : Non so voi, ma a me sopratutto in estate, oltre alle occasioni in cui si brinda e festeggia, piace sempre di più bere Prosecco, che sia per un aperitivo o durante i pasti. Deve essere però uno di quei prodotti che rispondono a determinati requisiti di qualità, altrimenti poi la bella serata si trasforma in una notte con il mal di testa e bruciori di stomaco. Ci sono una quantità di prodotti a dir poco imbarazzanti, in commercio. Oggi invece vi ...

Valerio Bilello saluta il set di “Made in Italy” ed esordisce da questa sera nella fiction “Lontano Da Te” su Canale 5 : Valeria Bilello ringrazia il cast di Made In Italy «Grazie a Micheál Richardson, Liam Neeson e alla piccola Costanza» Si è appena concluso l’impegno internazionale di Valeria Bilello sul set di ...

#MyNove25 : al White Street Market il Diy Made in Italy [GALLERY] : #MyNove25: il Diy Made in Italy partecipa al White Street Market Nove25 sceglie il White Street Market per presentare la nuova versione di #MyNove25, Il primo 3D Jewelry Configurator al mondo in grado di rivoluzionare l’esperienza di personalizzazione del gioiello. L’evento si terrà all’interno di SuperStudio Più, cuore pulsante del Tortona Design District e coinciderà con la chiusura di Pitti, appuntamento irrinunciabile per il fashion ...

“Una volta è abbastanza” di Giulia Ciarapica - saga familiare nelle Marche del Made in Italy : Da "L'amica geniale" alle differenze tra l'essere book blogger e poi scrittrice, Giulia Ciarapica, ai microfoni di Fanpage.it, racconta il suo esordio letterario "Una volta è abbastanza", primo capitolo di una trilogia che racconta la sua regione, le Marche, "ancora sconosciute e di cui non si parla quasi mai". Dove è nato il made in Italy.Continua a leggere

La Finlandia sceglie l’ascensore inclinato Made in Italy per salire sulla collina di Turku in un minuto [GALLERY] : Un ascensore inclinato Made in Italy nel cuore della Finlandia: collega il centro di Turku, capitale europea della cultura nel 2011 e più antica città finlandese, alla collina di Kakolanmäki e dà ulteriore respiro alla riconversione urbanistica di un quartiere che dal 1853 era dominato da un complesso carcerario e che ora vede una nuova vita tra abitazioni, ristoranti, attività commerciali, artigianali e hotel. Inaugurata nei giorni scorsi nella ...

Made in Italy - Coldiretti : invasione francese in Italia - dall’alimentare alla moda : “L’ultimo colpo messo a segno dai francesi in Italia è stato l’acquisizione senza ostacoli de “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano da parte della Lactalis ma negli ultimi anni i cugini d’Oltralpe hanno allungato le proprie mani senza freni su pezzi pregiati del Made in Italy, dall’alimentare alla moda, dalle banche all’energia fino alle telecomunicazioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ...

Svelata la nuova hypercar ibrida Made in Italy : Frangivento Asfanè DieciDieci | Via: Facebook @FrangiventoItalia Si chiama Frangivento Asfanè DieciDieci la nuova hypercar tutta italiana presentata lo scorso giovedì 30 maggio al Museo nazionale dell’automobile di Torino. Frangivento è un brand fondato nel 2015 e gestito dalla società Pirman, composta da tre soci: il designer Giorgio Pirolo, l’imprenditore e progettista torinese Paolo Mancini e Carlo Pirolo, ultimo subentrato. Il termine Asfanè ...

Nasce Feeling Felt - brand interamente Made in Italy che produce accessori riciclati e riciclabili : Per fare uno zaino ci vogliono dieci bottiglie di plastica, per la custodia di un laptop ne bastano sette. Sono i numeri della linea di Feeling Felt, brand di design e moda ecosostenibile che declina in chiave moderna l’eccellenza della manifattura italiana utilizzando materiali innovativi a basso impatto ambientale, riciclati e riciclabili. «Feeling Felt è un brand che parla di empatia e connessione con i consumatori e con il pianeta», ...