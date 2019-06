M5S tenta il blitz contro Autostrade

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) M5S porta a Palazzo Chigi la revoca delle concessioni diper l’Italia, concessionaria del gruppo Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton. Al tavolo sarà presente, oltre al premier Giuseppe Conte e ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Un, anche se il tema è sul tavolo da tempo ed è legato al crollo del Ponte Morandi di Genova risalente all’agosto dello scorso anno. Proprio oggi è stato dato il via alla ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera e Luigi Di Maio ha ribadito che “chi ha sbagliato pagherà”. Si attendeva una decisione dopo che il Mit, in seguito allededuzioni didel 9 maggio scorso, si era preso due mesi di tempo per decidere. I rapporti con l’azienda sono complicati anche dall’ipotesi ...

