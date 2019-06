M5S senza famiglia in Europa | ma la ricerca continua

Pensioni ultima ora : M5S “Senza Quota 100 lavoratori nella gabbia” : Pensioni ultima ora: M5S “Senza Quota 100 lavoratori nella gabbia” Pensioni ultima ora: nuovo aggiornamento da parte dell’Inps delle domande ricevute per Quota 100. Il dato, al 20 giugno, è pari a poco di più di 150 mila domande. Suddivisione tra generi: 39.202 sono le domande presentate da lavoratrici femminili e 110.897 da lavoratori di sesso maschile. Un dato che evidenzia in maniera netta lo squilibrio a favore degli uomini. ...

Di Maio a Dibba (senza citarlo) : «Chi critica il M5S lo destabilizza nel governo» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società»

Bankitalia - ddl Lega-M5S : “Governatore e dg nominati senza sentire via Nazionale - due vice dg eletti dalle Camere” : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un progetto di legge che modifica radicalmente le regole di nomina dei vertici di Banca d’Italia. Il governatore, il direttore generale e uno dei vice direttori generali verrebbero nominati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del consiglio dei ministri, mentre altri due vice dg sarebbero eletti a scrutinio segreto uno dalla Camera e uno dal Senato. ...

Comunali - Livorno torna (quasi) rossa grazie a un sindaco senza tessera - Pd sotto traccia e non voto degli elettori M5S : Cinque anni fa era stata la “conquista” dei 5 Stelle di Filippo Nogarin, l’ingegnere aerospaziale che aveva battuto l’operaio-segretario Marco Ruggeri. Oggi, la riconquista: “Livorno torna rossa“, dicono in città. O quasi, rosé: perché se è vero che dopo gli ultimi anni all’opposizione il centrosinistra ha recuperato l’ex storica roccaforte dove nacque il Pci, lo ha fatto con un candidato indipendente, il ...

Matteo Renzi al Pd : "M5S non è sinistra - alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

Ballottaggi - battaglia destra-sinistra (senza M5S) in 136 Comuni |La mappa interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

Ballottaggi - oggi il duello (senza M5S) in 136 Comuni Guarda la mappa interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. Toninelli : «Da noi solo soluzioni» : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. La replica : fa solo annunci : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

VENEZIA - INCIDENTE NAVE DA CROCIERA MSC/ Video - Salvini "evitabile senza No del M5S" : INCIDENTE VENEZIA fra una NAVE da CROCIERA Msc e un battello nel canale Giudecca: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

Luigi Di Maio - Emiliano Fittipaldi lo inchioda : "M5S - crollo senza precedenti nella storia politica" : "Per la prima volta nella storia repubblicana un partito, il Movimento 5 Stelle, ha perso più del 50 per cento dei voti in un anno". Emiliano Fittipaldi, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, snocciola questi dati e riflette: "Silvio Berlusconi ci ha messo 25 anni, Matteo Renzi ce ne ha mes

M5S - Fattori : “Di Maio? Non ha forza come leader - non è Berlinguer. Ha troppi ruoli senza farne bene nessuno” : “Dimissioni di Luigi Di Maio? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena Fattori, intervistata a ...