(Di martedì 25 giugno 2019) Il Movimento 5 Stelle rischia l'isolamento al: entro oggi doveva essere comunicata la formazione deial prossimo Euro, ma il M5s non è riuscito a formare un suo gruppo, come annunciato in campagna elettorale. Fonti pentastellate, comunque, garantiscono che c'èqualche giorno per evitare l'isolamento. Ma la strada sembra in salita.