caffeinamagazine

(Di martedì 25 giugno 2019) Unpieno di dolore quello che annuncia la morte del suo cagnolino. Sui social, infatti, ha dato l’ultimo saluto al cagnolino Chupa. L’inviato di ‘Striscia la notizia’ e campione di bike trial, ha pubblicato un post nel quale ha reso omaggio al cagnolino Chupa. Si è rivolto a lui definendolo “amico” e ha svelato che il suo simpatico musetto è arrivato a impreziosire la sua vita nel 2006, dunque ben tredici anni fa. Il suo arrivo è avvenuto contemporaneamente a un periodo molto felice per, durante il quale raggiunse un importante traguardo a livello professionale. Quello stesso anno, infatti, vinse il Mondiale di bike trial. Con lui ha condiviso momenti felici e disavventure: “Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio sei arrivato quando ho vinto il mondiale di bike trial nel 2006, hai visto tutte le mie avventure e disavventure!”. (Continua dopo la ...

Noovyis : Un nuovo post (Lutto dolorosissimo per Vittorio Brumotti. “Piccolo mio, sei tra le nuvole”. Parole dolcissime e di… - FloraKetty : @Stone_ColdCrazy Per me resta un lutto dolorosissimo. Piansi due giorni e non riuscii ad ascoltarlo più per un anno… -