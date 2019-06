L’uomo del giorno – Aldo Serena | lo ‘specialista’ degli scudetti | ma quel rigore a Italia

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del” celebra oggi, che compie 59 anni. L’ex attaccanteno si può definire uno ‘specialista’, dal momento che è stato tra i cinque calciatori ad aver vinto almeno un campionato con le maglie di Inter, Milan e Juventus. Cresce nel Montebelluna, con cui esordisce in prima squadra. Poi, l’approdo in nerazzurro, in cui comincia un lungo girovagare. Como, Bari e poi di nuovo Inter, prima di passare sulla sponda rossonera e ritornare per la terza volta in nerazzurro. Successivamente le due parentesi a Torino, tra granata e Juventus. Chiude la carriera al Milan dopo aver segnato 45 reti in quattro anni, manco a dirlo, all’Inter. Si conta un totale di 115 reti per lui. In Nazionale ne mette a segno 5, tra cui una al Mondiale ’90 di cui è protagonista, in ...

