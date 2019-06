L’“Uomo albero” | giovane del Bangladesh chiede l’amputazione delle mani a causa di una

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Un uomo del, conosciuto come l’”Uomodi escrescenze dall’aspetto simile alla corteccia di un albero sue piedi, vuoleper avere sollievo dal dolore. Abul Bajandar ha subito 25 operazioni dal 2016 per rimuovere le verruche,te da una rara mutazione genetica, ma hanno comunque continuato a diffondersi e a diventare più grandi, ha dichiarato il 28enne. “Non posso più sopportare il dolore. Non riesco a dormire la notte. Ho chiesto ai dottori di amputarmi lein modo da aver almeno un po’ di sollievo”, ha detto all’AFP. E la madre sostiene il suo appello: “Almeno si libererà dal dolore. È una malattia infernale”. Bajandar soffre da oltre 20 anni di epidermodisplasia verruciforme, una condizione della pelle nota anche come “Sindrome dell’uomo. La malattia èta da un difetto del sistema immunitario che aumenta la ...

Ticinonline : L'uomo albero è disperato: «Amputatemi le mani» #mani #albero -