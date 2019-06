Lunedì | per alcune ore | tutti i numeri di emergenza nei Paesi Bassi sono stati

Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

Calciomercato Lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...

San Giovanni - Lunedi' 24 Giugno : immagini per gli auguri di buon onomastico : Lunedì 24 Giugno 2019 si celebra San Giovanni Battista, nel giorno della data della nascita del Santo secondo il calcolo basato sul Vangelo di Luca, esattamente tre giorni dopo il solstizio...

Ex Ilva : Lunedì Lezzi a Taranto per tavolo istituzionale : Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sarà presente al tavolo istituzionale per Taranto, che si terrà lunedì 24 giugno presso la Prefettura della città Jonica. Lo rende noto il ministero in un comunicato.

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Sarà una sfida all’ultimo voto. Speriamo di festeggiare Lunedì” : Tutto pronto per il rush finale. A Losanna lunedì si concluderà la sfida tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are: verrà decisa infatti quale sarà la candidatura migliore tra quella italiana e quella svedese per andare ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il Bel Paese ci crede e sogna in grande: l’obiettivo è tornare ad ospitare i Cinque Cerchi a distanza di 20 anni da Torino 2006. A parlare all’ANSA è Giancarlo ...

Pakistan - è partito l’elicottero di soccorso per i quattro alpinisti italiani travolti da una valanga Lunedì : Gli elicotteri di soccorso sono partiti, diretti verso le cime dell’Hindu Kush a Ishkoman, in Pakistan, per salvare i quattro alpinisti italiani e le due guide Pakistane travolti lunedì da una valanga. La slavina ha già ucciso la guida locale Imtyaz Ahmmad. Attualmente, gli scalatori sono bloccati a circa cinquemila metri di quota. Alcuni di loro sono feriti, tra cui il capo della spedizione, il vicentino Tarcisio Bellò, che ha riportato ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : Lunedì nero per le teste di serie dell’Est - Sabalenka e Svitolina subito fuori : Il lunedì d’apertura del WTA Premier di Birmingham, che vede in campo sia sei incontri di primo turno che gli ultimi match di qualificazione, vede subito in scena l’uscita di due teste di serie. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 e 4 del seeding salutano già il torneo. L’una cede in poco meno di due ore alla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, che prevale per 6-3 2-6 7-6(1) rimarcando le ...

Per l’acconto Imu in scadenza Lunedì 17 giugno valgono le aliquote dell’anno scorso : Attenzione alle doppie pertinenze, alle categorie catasatali e alle norme se si ha acquistato l’immobile nel 2019. La scadenza per il versamento è lunedì 17 giugno. Ecco le cose da sapere per evitare di fare errori o di essere inadempienti rispetto all’imposta sugli immobili...

Totti - addio alla Roma : il Capitano si dimette - Lunedì dirà perché : Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Giro del Delfinato 2019 : la tappa di oggi Mauriac-Craponne sur Arzon (Lunedì 10 giugno). Percorso - altimetria e favoriti : La prima giornata del Giro del Delfinato 2019 ha regalato emozioni e colpi di scena, con il successo di Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) al termine di una volata decisamente particolare. La seconda tappa si annuncia altrettanto interessante: 180 km da Mauriac a Craponne sur Arzon, con un tracciato decisamente movimentato e ben otto salite classificate. Davvero difficile ipotizzare quale possa essere lo scenario tattico della frazione: ...

Meteo - da Lunedì il ciclone atlantico 'Miguel' sull'Italia : al Nord calo delle temperature : Sull'Europa settentrionale in questi giorni si sta vivendo una forte fase di tempo perturbato, questo a causa del ciclone atlantico denominato "Miguel", o "Ivan" (questo secondo l'Università di Berlino). Si tratta di una vera e propria tempesta, molto simile a quelle tropicali, che sta già facendo numerosi danni, soprattutto in Francia, dove ieri ci sono stati venti che hanno raggiunto anche i 200 chilometri orari. Ci sarebbero state anche tre ...

L'oroscopo del giorno 10 giugno - 2^ sestina : ottimo Lunedì per Capricorno - giù Scorpione : L'oroscopo del giorno lunedì 10 giugno 2019 è felice di annunciare a tutti voi, specialmente a coloro direttamente interessati da tale transito, l'ingresso di Venere in Gemelli. Il pianeta dei buoni sentimenti in realtà si è già insediato nel settore del suddetto segno d'Aria domenica 9 giugno alle ore 01:37 della notte. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti dell'inizio settimana? Diciamo che a poter beatamente gongolare ...

Sky Sport : Lunedì è il giorno giusto per Sarri alla Juve : Sky Sport, in un servizio andato in onda alle 12, parla dell’ultimo week end di attesa per l’allenatore della Juve. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura con Sarri per la panchina bianconera. Una telenovela che va avanti da diverse settimane e destinata a chiudersi nel migliore dei modi per il tecnico toscano. I contatti di queste ultime ore tra gli agenti di Sarri, Ramadani e Pellegrini, e il Chelsea portano verso una ...