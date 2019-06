L' ultima del Movimento 5 Stelle | Milano-Cortina 2026 è una nostra vittoria

Sea Watch - ultimatum della Corte di Strasburgo. Ma il Viminale non molla : Chiara Giannini Il tribunale dei diritti umani: una soluzione subito. Il vicepremier: non è problema nostro La Sea Watch 3, in mare da 13 giorni e ora di fronte a Lampedusa, chiede l'intervento della Corte europea dei diritti umani e punta a «misure provvisorie» così che i 42 migranti rimasti a bordo possano sbarcare. La risposta è arrivata ieri sera, dopo le richieste di informazioni alle autorità italiane e alla Ong riguardo al ...

L’ultimatum dell’Europa all’Italia - un mese per chiarire sulla Tav : Nuovo ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sulla Torino-Lione. Alla vigilia del consiglio d'amministrazione di Telt, la societa' incaricata di realizzare e gestire la nuova ferrovia, arriva da Bruxelles l'ennesima richiesta di chiarimenti al Governo italiano. Entro luglio deve dire come intende portare avanti il progetto, in caso contrario il rischio non e' solo quello di perdere i fondi a disposizione, ma di dover restituire i 120 milioni ...

Flat tax o salario minimo : il bonus 80 euro vittima designata dell'ultima lite Lega-M5s : "Non mostriamo le coperture per la Flat tax se no Di Maio me le ruba". Parola del viceministro dell'economia. L'ultima...

Anticipazioni Lontano da te quarta e ultima puntata : Candela e Massimo s'incontrano : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction Lontano da te che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Domenica 30 giugno, alle ore 21:30 circa, verrà trasmessa la quarta e ultima puntata di questa prima stagione della serie che sembra non aver entusiasmato più di tanto l'interesse e il gradimento del pubblico di Canale 5. Un'ultima puntata che tuttavia si preannuncia ricca di colpi di scena e soprattutto ...

Il finale di Lontano da Te porterà Candela e Massimo a Praga? Anticipazioni ultima puntata 30 giugno : È già arrivato il momento di guardare oltre e, in particolare, al finale di Lontano da te. La fiction di Canale 5 con Megan Montaner e Alessandro Tiberi sta per volgere al termine e già domenica prossima, il 30 giugno, andrà in scena l'ultima puntata in cui capiremo se Candela e Massimo possono davvero avere un'occasione o meno. Già nella penultima puntata in onda questa sera dalle 21.30 su Canale 5, i due stanchi di vedersi sono in una ...

Ornella Vanoni : “L'ultima delusione d'amore a 60 anni - non cerco storie convenzionali” : La cantante si racconta a cuore aperto a Candida Morvillo del Corriere della Sera. Ricorda i grandi amori del passato, le...

Ornella Vanoni : «La mia ultima delusione d’amore (a 60 anni)» : Ornella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non sapete chi sono ioOrnella Vanoni: voi non ...

Alessandro Di Battista associa Armando Siri a un pedofilo : l'ultima bassezza del grillino : Le porcherie di Alessandro Di Battista ormai non si contano più. Ogni giorno un insulto, sempre peggiore rispetto a quello del giorno precedente. E ora a ricevere il "trattamento" dell'urlatore professionista è il leghista Armando Siri. L'oscenità è stata messa nero su bianco nel libercolo del penta

Cinema America 2019 - Il cast de “L’ ultima Ruota del Carro” al Casale della Cervelletta - Elio Germano «L’aggressione è sintomo di degrado» VIDEO e FOTO : L'Ultima Ruota del Carro rivive al Casale della Cervelletta. Elio Germano, Giovanni Veronesi e Alessandra Mastronardi indossano la maglia del Cinema America e dicono NO alla violenza. Altra bellissima serata sotto il segno del Cinema in Piazza 2019, evento organizzato dai ragazzi del Cinema America. Al ...

La Sai L'ultima - Mediaset gode : buoni ascolti dell'esordio con Ezio Greggio : Ottima partenza per la nuova edizione de La sai l’ultima? su Canale 5. Lo show sulle barzellette, condotto da Ezio Greggio, ha vinto la serata degli ascolti di venerdì 21 giugno 2019. Tre milioni di telespettatori, con picchi di quattro, e uno share pari al 21.14%. Numeri che hanno permesso allo sho

La sai l'ultima? Digital Edition - pagelle/ Romina non delude - top e flop prima puntata : La sai l'ultima? Digital Edition, pagelle prima puntata: Romina Pierdomenico non delude, bene Ezio Greggio, impeccabile Nino Formicola.

Tennis – Infortunio Del Potro - l’argentino fa spaventare i fan : “se quella dell’altro giorno era la mia ultima partita?” : Del Potro allarma i fan dopo l’Infortunio al ginocchio di pochi giorni fa nel torno del Queen’s Brutto Infortunio per Juan del Potro: il Tennista argentino sta facendo i conti con una terribile frattura della rotula del ginocchio destro, procuratasi durante il torneo del Queen’s. Del Potro ha annunciato oggi che domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico e ha fatto allarmare tutti i suoi fan sul suo ritorno in ...

Fifa 19 TOTS ultimate : scopri la Squadra della Stagione più forte di FUT! : Il 21 giugno è stato annunciato un nuovo TOTS di Fifa 19, la Squadra della Stagione Ultimate, con tutti i migliori calciatori dei Team of the Season rilasciati quest’anno TOTS Ultimate Fifa 19: Ecco il TOTS Ultimate di Fifa 19! I TOTS Ultimate saranno disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti per […] L'articolo Fifa 19 TOTS Ultimate: scopri la Squadra della Stagione più forte di FUT! ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : le azzurre volano ai quarti di finale! Sconfitta l’Indonesia nell’ultima partita del girone : Prosegue l’avventura della Nazionale italiana femminile nei Mondiali 2019 di Basket 3×3. Le azzurre centrano la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda) e potranno giocarsi nella fase ad eliminazione diretta le proprie possibilità per difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno. Il quartetto italiano composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia ...